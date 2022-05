OliBa Green Beer patrocina al nuevo club Lleida Handbol Club Comunicae

miércoles, 4 de mayo de 2022, 16:45 h (CET) El balonmano femenino de Lleida inicia una etapa ilusionante y muy prometedora gracias al acuerdo entre OliBa Green Beer y el Lleida Handbol Club, un nuevo proyecto que unirá a la Associació Lleidatana d’Handbol y al Club Handbol Lleida Pardinyes. La primera cerveza verde de oliva del mundo será el patrocinador del equipo femenino sénior, un acuerdo que impulsará su profesionalización y que potenciará el reconocimiento y proyección de este deporte, especialmente el equipo femenino, y de la ciudad de Lleida Gracias al acuerdo con OliBa Green Beer, el Club cerrará nuevos fichajes, renovará todas las equipaciones, organizará acontecimientos de promoción deportiva y cubrirá gastos relacionados con la práctica y competición deportiva. El objetivo es lograr nuevas categorías, potenciar la base y aumentar la masa social que apoye al balonmano.

Ivan Caelles, CEO de OliBa Green Beer, indica que “estamos muy orgullosos de que estas deportistas y el balonmano profesional femenino leridano luzcan OliBa Green Beer; no podemos imaginar mejores embajadoras de nuestra cerveza verde”.

Por su parte, el presidente del Club Handbol Lleida Pardinyes, José Miguel Zubieta, ha valorado muy positivamente el acuerdo asegurando que “gracias al patrocinio de OliBa Green Beer, el club afrontará nuevos retos y objetivos deportivos y competitivos, puesto que para llegar a competiciones estatales hacen falta recursos”.

Francesc Berenguer, presidente de la Associació Lleidatana d’Handbol, ha mostrado su agradecimiento a la marca por la confianza depositada y ha indicado que “el acuerdo con OliBa Green Beer supone un paso importantísimo. Este acuerdo es el oxígeno que necesitaba el balonmano femenino de Lleida”.

Fase de ascenso a la División de Honor Plata Femenina de la Liga de Balonmano

Una de las primeras acciones fruto de la colaboración será la organización conjunta de la fase de ascenso a la División de Honor Plata Femenina de la Liga de Balonmano, que se disputará en la capital leridana los días 13, 14 y 15 de mayo e incluirá diferentes acontecimientos de ocio familiar abiertos a toda la ciudadanía.

OliBa Green Beer

OliBa Green Beer es la marca que abandera la primera cerveza verde de oliva del mundo, elaborada de manera natural con olivas autóctonas del Pirineo. Caracterizada por su sorprendente color verde, cuenta con el singular sabor de las variedades de oliva propias de la zona. No contiene gluten, lo que le permite ser apta para celíacos. Este innovador proyecto se suma al holding agroalimentario Costa Food Group, propiedad de Grupo Costa, que ya cuenta con una amplia trayectoria en el sector y tiene su centro productivo en Lleida.

Su portfolio se presenta en dos gamas: “The Original One”, una cerveza ligera con un sabor suave y especial y un aroma refinado con un sutil toque de oliva, y “The Empeltre One”, elaborada con olivas del Bajo Aragón y más intensa tanto en untuosidad como en intensidad de sabor y color. La cerveza fue galardonada en 2020 con el Premio de la Escuela Superior del Aceite de Oliva (ESAO) a la Innovación y el Premio a la Innovación Tecnológica Agroalimentaria (PITA).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.