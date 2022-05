Phone House y Fotoprix firman acuerdo de colaboración para enriquecer su oferta y la experiencia de usuario Comunicae

miércoles, 4 de mayo de 2022, 16:18 h (CET) Con el hilo conductor del móvil y la personalización de objetos y regalos, el primer desarrollo del acuerdo es la apertura de varias tiendas conjuntas en las que los clientes podrán acceder a la oferta completa de las dos compañías. Este acuerdo se enmarca en la estrategia de evolución de ambas compañías, que han apostado por transformar sus negocios hacia líneas más innovadoras de sus respectivos sectores: servicios para el hogar y la impresión fotográfica Phone House, distribuidor líder de telecomunicaciones y servicios para el hogar en España, y Fotoprix, líder nacional de tiendas de fotografía, impresión y regalos, han firmado un acuerdo de colaboración cuyo principal objetivo es seguir avanzando en la creación de un portfolio más amplio para sus clientes y una experiencia de usuario multicanal y diferencial.

El primer desarrollo de este pacto estratégico es la apertura de varias tiendas en las que los usuarios podrán encontrar toda la oferta completa de ambas compañías. Los establecimientos respetan las líneas de diseño, decoración, presentación de producto y elementos de mobiliario de las dos marcas, que se combinan para crear un espacio diferente, más amplio y con una propuesta más abierta. La primera tienda abierta se encuentra en el centro comercial Plaza Norte de Madrid.

Aunque ambas marcas tienen un tipo de compra distinto, mucho más cerebral en el caso de Phone House y más sentimental en el de Fotoprix, el eje vertebrador para ubicar las sinergias entre ambas ha sido el móvil y su prevalencia actual como cámara de fotos, ámbitos en los que las dos empresas son líderes. El objetivo es que el tráfico que combinen los establecimientos genere un mayor reconocimiento para ambas marcas y amplíe su cartera de clientes.

Como aspecto destacable, este acuerdo responde a la evolución estratégica mostrada por ambas compañías en aras de la innovación en sus respectivos segmentos:

Phone House , líder española en distribución de telecomunicaciones y telefonía móvil con más de 25 años de presencia en el mercado, es en la actualidad una distribuidora de servicios para el hogar que ha mantenido la independiencia como elemento diferencial de su oferta. En las tiendas conjuntas con Fotoprix ofrecerá sus servicios habituales: telefonía móvil (con todos los servicios añadidos: seguro, reparaciones, renting [Rentik], recompra, etc.), fibra, gas y luz.

, líder española en distribución de telecomunicaciones y telefonía móvil con más de 25 años de presencia en el mercado, es en la actualidad una distribuidora de servicios para el hogar que ha mantenido la independiencia como elemento diferencial de su oferta. En las tiendas conjuntas con ofrecerá sus servicios habituales: telefonía móvil (con todos los servicios añadidos: seguro, reparaciones, renting [Rentik], recompra, etc.), fibra, gas y luz. Por su parte, Fotoprix, con más de 40 años de historia y planta de producción propia, ha apostado por convertir la impresión fotográfica en un nuevo concepto que gira entorno a la experiencia de personalizar, a través de los recuerdos que representa una foto, todo tipo de objetos de decoración y de uso personal (cojines, tazas, bolsas, chanclas, carteras, llaveros, juegos de mesa, etc.) y, por supuesto, los álbumes y fotolibros que han sido sus señas de identidad. Según explica Jaime Pfretzschner, director general de Phone House, “por nuestro producto, pero también por nuestra trayectoria, creo que las sinergias entre ambas marcas son claras. El móvil es, en este momento, el objeto a través del cual organizamos nuestra vida: pagos, comunicación, consumo de contenidos y más que nunca, fotos. La foto tiene ese componente emocional que nos lleva a querer compartir, atesorar momentos, disfrutarlos de muchas más maneras. Creo que el cliente de Phone House, al que estamos ofreciendo una experiencia cada vez más rica a nuestro lado, va a encontrar en las tiendas compartidas con Fotoprix un nuevo elemento para completar los momentos que está con nosotros con una oferta que complementa muy bien a la nuestra y que nuestros servicios pueden también aportar mucho valor a los clientes de Fotoprix”.

Por su parte, Juan Mendizábal, director general de Fotoprix, comenta que: “en Fotoprix llevamos años liderando la evolución de los servicios de impresión fotográfica y es el móvil el gran aliado en el desarrollo de nuestro negocio. Con el móvil captamos nuestras fotos y en el móvil guardamos nuestros mejores instantes. Fotoprix apuesta por la tienda física especializada, donde se transmite la emoción de nuestros productos y servicios fotográficos, que se convierten en objetos de recuerdo, decoración y de regalo. Nosotros vemos en Phone House un perfecto compañero, un líder en venta de terminales móviles, de tecnología del hogar y con una gran red de establecimientos, que ha acogido e integrado nuestro modelo de tienda, en una experiencia para explorar el potencial de sinergias mutuas de servicios y beneficios a los clientes”.

Sobre Phone House

Phone House es el mayor distribuidor español de telecomunicaciones y servicios para las personas y el hogar. La compañía opera en España desde 1997 y ofrece una variada gama de servicios en torno a la telefonía móvil, la fibra, la luz y el gas que incluye desde el asesoramiento personalizado hasta la contratación. Esta oferta llega al cliente a través de una experiencia omnicanal que combina su site online con sus más de 450 puntos de venta físicos, entre espacios propios y franquiciados, repartidos por toda la geografía española.

Orientada al concepto de servicio y al cliente final, a lo largo de su historia ha sido fiel a su posición independiente (distribución multimarca y multioperador) y pionera en la definición de ofertas innovadoras como el renting de móviles, la recompra de terminales, las reparaciones y la financiación. Phone House forma parte de la división B2C del grupo Dominion.

Sobre Fotoprix

Fotoprix con más de 40 años de experiencia, es la mayor cadena de tiendas de fotografía del país. En constante crecimiento, su red de tiendas dispone actualmente de 122 tiendas, de las cuales 85 son tiendas propias y 37 son franquicias. Cuenta también con una planta de producción de última tecnología con más de 2500 m2, en la que se producen miles de pedidos diarios recibidos desde sus tiendas y web online.

Su oferta omnicanal orientada al cliente se enfoca principalmente en la impresión de productos personalizados. Como productos más destacados se encuentran los Fotolibros y álbumes digitales, junto con otros productos de imprenta como revistas, calendarios y felicitaciones. Otras líneas de personalización con las fotos del cliente son la decoración mural y objetos destinados a regalo, donde destacan los lienzos y fotos enmarcadas, así como tazas, cojines, puzles, entre otros.

