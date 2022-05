La DJ y activista BLOND:ISH anuncia un fondo de 75.000$ en la Web3 a través de Socialstack y Celo Comunicae

miércoles, 4 de mayo de 2022, 13:46 h (CET) El token social de impacto negativo en carbono $BYEBYE se lanzará en Socialstack, impulsado por Celo, con el fin de movilizar la acción climática a través de incentivos y recompensas, incluyendo 25.000 dólares en CELO La famosa DJ, productora, activista y emprendedora en el ámbito Web3 Vivie-Ann Bakos, más conocida como BLOND:ISH, anunció un nuevo impulso para su Fundación Bye Bye Plastic durante la Cumbre Internacional de la Música (IMS) de Ibiza, el principal foro de la música electrónica, celebrado del 27 al 29 de abril. El tema de este año, "In Pursuit of Purpose" (En busca de un propósito), es reflejo de la madurez de este sector que apuesta por el progreso social y la responsabilidad. En este sentido, en el programa se han incluido temas como el metaverso, el cambio climático o el conflicto de Ucrania.

En este contexto, BLOND:ISH anunció el lanzamiento del token social $BYEBYE, que tendrá lugar a finales de verano de 2022, en la plataforma de web3 Socialstack, con el impulso de Celo. Bye Bye Plastic será el primer beneficiario de este Fondo de Tokens Sociales para la Acción Climática, una iniciativa pionera de Socialstack, en colaboración con Climate Collective de Celo, que tiene como fin último proporcionar estructura y financiación para el desarrollo de comunidades Web3 que aborden la crisis climática.

Siguiendo el novedoso concepto Play To Earn (P2E), que ha despegado recientemente de forma espectacular, Bye Bye Plastic y Socialstack llevarán a cabo -como parte de la subvención de 75.000 dólares- la primera campaña "Impact To Earn" (I2E). Incluirá 25.000 dólares en tokens CELO para recompensar a quienes realicen acciones positivas.

Bye Bye Plastic es una fundación disruptiva que aboga por eliminar los plásticos de un solo uso en la industria musical. Creada como un movimiento de las bases, la fundación utiliza el poder de la música -el conector social más fuerte- para crear un efecto dominó positivo. Más de 1.500 artistas están utilizando el Eco-Rider de Bye Bye Plastic para exigir a los promotores de conciertos y clubes empleen instalaciones sin plásticos de un solo uso, como parte del movimiento #PlasticFreeParty. A él se han sumado ya muchos artistas electrónicos, de los más legendarios a los más prometedores, como Guy Gerber, Richie Hawtin, Honey Dijon, Adam Beyer, Annie Mac, Ida Engberg, Cassy y Pete Tong.

La gran repercusión que está teniendo y la tracción que ha conseguido hasta ahora, son una prueba de la capacidad innata de BLOND:ISH y su equipo para hacer crecer esta cultura de forma orgánica y para mantenerse en la cúspide de la innovación social. Son además un reflejo de su espíritu, su personalidad y de una fuerte dosis de dedicación.

"La economía circular tiene que ser como un juego, algo emocionante y que a la vez forme parte de nuestro día a día, si de verdad queremos ganar la batalla al cambio climático", explica BLOND:ISH. "Creando un token que premia las acciones medioambientales, estamos gamificando la transformación y también estamos cambiando sin esfuerzo la cultura, para dar forma a un mundo sin plástico y más regenerativo".

BLOND:ISH es una de las primeras figuras de la música que se ha comprometido de verdad con la Web3. La artista ha metido de lleno en el mundo de las criptomonedas y la Web3 prácticamente desde sus comienzos y sigua apostando fuerte por este universo, y construyendo interconexiones donde quiera que vaya. A principios de año lanzó su token $ISH, así que cabe esperar que haya interoperabilidad y cooperaciones cruzadas entre sus diferentes comunidades de tokens.

A día de hoy, sigue habiendo prácticas y costumbres más ecológicas que no se adoptan por falta de formación e información y porque no queda demasiado clara relación entre la ‘incomodidad’ que pueden suponer y el beneficio que o el valor que pueden aportar estas "buenas" acciones ecológicas. A veces, el valor del tiempo dedicado frente a la conveniencia de la acción pesa demasiado. Por eso, $BYEBYE activará un nuevo conjunto de mecanismos dedicados a educar y entusiasmar a la gente hacia las prácticas medioambientales. De esta manera, pretende abrir todo un nuevo abanico de posibilidades para la comunidad.

"Una gran palanca del cambio es el poder de la acción colectiva en comparación con el individualismo” afirma Camille Guitteau, directora general de BBP. Los ganadores de tokens dispondrán de oportunidades únicas para canjearlos: acceso a eventos musicales y experiencias especiales, afiliación, productos de hacking sin plástico y experiencias en el mundo real.

"Invertir el cambio climático es un tema que encaja bien en el universo de la Web3", afirma Craig Wilson, director general de Climate Collective. "Al fin y al cabo, la crisis climática es un problema de coordinación de masas, y Web3 es una herramienta de coordinación de masas. Estamos encantados de apoyar a Bye Bye Plastic en esta activación de la comunidad musical hacia prácticas regenerativas".

Pero si se está hablando del cambio climático, ¿por qué centrarse en el plástico? La música de BLOND:ISH la llevado a viajar a gran cantidad de lugares mágicos en todo el mundo, desde Ibiza hasta Coachella, desde Tomorrowland hasta Tulum. De todos los lugares verdes del planeta, la historia comenzó una fatídica mañana en el Warung Beach Club de Brasil. En una ocasión, BLOND:ISH estaba terminando su actuación cuando el amanecer le descubrió una enorme montaña de basura de plástico que bloqueaba la vista de un precioso paisaje. Para ella, ese fue un punto de inflexión que le hizo plantearse el utilizar su música, su voz y su plataforma para generar una cultura de impacto social positivo.

Recientemente, la artista ha participado en una expedición a la Antártida para generar conciencia medioambiental. Allí actuó como parte del show WOW IT'S NOW: una serie de arte sobre el clima realizada por Daybreaker que busca el asombro y la conexión con la Tierra y la creciente crisis climática. El barco se mantuvo en movimiento durante todo el espectáculo, a cientos de metros de tierra, para minimizar las molestias del ruido a la fauna. El vídeo está disponible en: BLOND:ISH x DAYBREAKER: Antarctica Expedition DJ Mix, así como su Informe de impacto.

Socialstack, por su parte, ofrece tokens innovadores como forma de permitir que las marcas, los creadores y los miembros de la comunidad construyan y se unan fácilmente a las comunidades de la Web3 con propósito. Entre otros proyectos, ha llevado a cabo la primera experiencia con tokens sociales de Christie's, y de la empresa de surf Starboard, que ha ayudado a incentivar la eliminación de 250 toneladas de plástico del océano.

"Es fantástico ver cómo Socialstack construye los primeros casos de uso social de la web3 sobre el protocolo de Celo", asegura René Reinsberg, Presidente de la Fundación Celo. "Esta es la razón por la que nos propusimos crear un Blockchain y un ecosistema con propósito".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La startup de edtech Smowltech cierra una ronda de inversión de 1,65M€ con Wayra Instituto Europeo del Sueño organiza la primera jornada internacional sobre la medicina del sueño Ecostars certifica con su sello la política de sostenibilidad de los hoteles asociados a Hospedium CEF UDIMA: Emilio Butragueño: El Real Madrid nunca se entrega La DJ y activista BLOND:ISH anuncia un fondo de 75.000$ en la Web3 a través de Socialstack y Celo