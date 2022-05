Ropa sostenible de Dabooty Ecowear para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente Emprendedores de Hoy

Los efectos negativos del cambio climático son una consecuencia de los hábitos de consumo que tiene el ser humano. Para reducir sus consecuencias, es importante que las empresas se comprometan a implementar modelos de negocio sostenibles.

Uno de los ejemplos más claros es la empresa Dabooty Ecowear, especialista en la producción consciente de ropa interior con productos de calidad exclusivos y con estampados unisex. La firma garantiza su modelo de ropa sostenible, que puede ser un regalo ideal para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio.

La ropa interior de Dabooty Ecowear utiliza materiales ecológicos que contribuyen al cuidado del planeta En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dabooty Ecowear se preocupa por el cuidado del planeta. Por tal motivo, utiliza algodón orgánico sin presencia de plásticos o tejidos poco naturales que provoquen irritación en quien los usa.

Los productos se caracterizan por su suavidad y la ausencia de cualquier tipo de relleno, una combinación que facilita su utilización en distintos momentos del día. Como garantía de su calidad, la empresa cuenta con el certificado Global Organic Textile Standard (GOTS).

El algodón ecológico es producto de una cosecha responsable, donde se encuentra prohibido el uso de químicos o pesticidas, así como también semillas alteradas genéticamente. Este material es suave y apto para todo tipo de pieles. A diferencia del algodón convencional, disminuye las emisiones de carbono.

Dabooty Ecowear trabaja con talleres y proveedores locales para impulsar la industria española Anita Vasco, fundadora de la empresa, consciente de que la industria de la moda alcanzó niveles insostenibles y que la mayoría de personas están insatisfechas con las grandes marcas, creó el proyecto para generar un impacto positivo en el sector. Su principal objetivo es ofrecer un producto diferente que involucre en su totalidad a la industria española, desde la fabricación hasta la confección de las prendas.

La filosofía de la empresa es promover la utilización de prendas duraderas, de tal forma que las personas eviten comprar ropa nueva cada temporada. En cuanto al sistema logístico, Dabooty Ecowear tiene convenios con proveedores españoles que buscan reducir la huella de CO₂, creando fuentes de empleo con un enfoque ético.

En cada envío, el cliente recibe el trabajo y compromiso de un equipo comprometido con las causas ambientales y alineado bajo el interés de brindar una experiencia inolvidable. El paquete donde llega el pedido es libre de plástico, totalmente reutilizable y resistente para cuidar las prendas.

A través de la tienda online disponible en el sitio web de la empresa, los clientes pueden acceder a los distintos packsde ropa interior que ofrece Dabooty Ecowear. En el caso de las parejas, el pack exclusivo se presenta como una oportunidad para combinar las prendas, debido a la posibilidad que tienen de personalizarlas.



