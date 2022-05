La clínica EDM Capilar explica la micropigmentación capilar Comunicae

miércoles, 4 de mayo de 2022, 12:21 h (CET) La pérdida de cabello generalmente afecta a la apariencia física de una persona, aunque también a su autoestima. Existen diferentes opciones para ponerle solución a la alopecia. Una de ellas es la micropigmentación capilar La micropigmentación capilar es la mejor alternativa, siendo una técnica de implantación de pigmento en las zonas afectadas por problemas de alopecia. Consiste en la simulación de los folículos y micropelos, replicando de forma precisa y detallada al cabello original.

En el procedimiento de pigmentación del cuero cabelludo, se seleccionan diversos pigmentos especializados según el caso a tratar, dependiendo de varios factores, como el color de cabello y piel, las características de la piel y el estado de la misma. Usando una técnica altamente sofisticada, combinando ángulos, profundidades de penetración, tamaños y tonos de pigmento, se obtienen resultados increíblemente naturales.

La micropigmentación capilar se diferencia del tatuaje clásico en distintos aspectos, como por ejemplo la profundidad en la que se trabaja sobre la piel, la maquinaria, el pigmento y las agujas utilizadas. Estos aspectos permiten que la micropigmentación baje la intensidad del color con el paso del tiempo y así se puedan realizar correcciones en retoques futuros.

Para un resultado óptimo se necesitan entre 2 y 4 sesiones de tratamiento, dejando un período de 7 días entre sesión y sesión. Aunque el número de sesiones varía en función de las características de la piel, sangrado, estado del cuero cabelludo, nivel de alopecia… etc.

¿Quién está detrás del tratamiento?

Virginia Llorente, especialista en micropigmentación capilar y titulada en “Higiénico-Sanitario” para la práctica de micropigmentación, y haciendo uso exclusivamente de tintas homologadas.

Inicia su experiencia y formación en el campo estético de la micropigmentación hace más de 12 años, trabajando en las clínicas con más renombre en diferentes partes del mundo (Londres, Birmingham, París, Los Angeles, NYC, Miami).

Con su gran experiencia en la micropigmentación específica “capilar”, Virginia ayuda a los pacientes a renovar su imagen con excelentes resultados.

EDM ofrece financiación para tratamientos de micropigmentación capilar

Sea como sea el tipo de calvicie, el mejor tratamiento en micropigmentación capilar se encuentra disponible en EDM Capilar. Al acudir a la clínica se le realiza a cada paciente un estudio para valorar el tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades, además, cada paciente se beneficia de ventajas exclusivas en precios y financiación del tratamiento, a un precio desde 53,32€ al mes.

Ventajas de EDM Capilar

Primera consulta gratuita . La primera consulta en EDM Capilar es gratuita.



Solución a la calvicie . La micropigmentación capilar es una solución definitiva y eficaz a la calvicie.



Alternativa a la implantación . La implantación capilar es una técnica más invasiva, con una recuperación necesaria de 1 año aproximadamente, necesaria de medicación para frenar la caída posterior y no siempre con resultados esperados. La pigmentación capilar es una alternativa real y eficaz, con resultados naturales y momentáneos.



Arte y experiencia garantizada . Con un talento artístico y su gran experiencia, Virginia Llorente trata de ayudar a renovar la imagen de cada cliente, con excelentes resultados.



Cercanía . La clínica se encuentra en Fuengirola, Málaga, con excelentes vías de comunicación .



Modernas instalaciones. EDM Capilar dispone de unas modernas instalaciones, recientemente renovadas, para poder trabajar con total seguridad y comodidad para los pacientes.

La única desventaja que a decir de este tratamiento es que cuenta con la condición de mantener el cabello rapado o rasurado, dado que la micropigmentación no está pensada para mantener el cabello largo.

EDM Capilar pone al alcance de los clientes diferentes vías de contacto para reservar cita o resolver dudas:

C/ Antonio Sedeño Cantos 6, Fuengirola, Málaga

Lunes a Jueves 09h a 18h " Viernes 09h a 14:00

