Cerrajero Locksmith abre nueva tienda Comunicae

miércoles, 4 de mayo de 2022, 12:22 h (CET) Cerrajero Locksmith Marbella y Estepona es la empresa líder del sector de Cerrajería de Alta Tecnología en la Costa del Sol, homologada por la Federación UCES Esta empresa cuenta con técnicos especializados y profesionales con gran experiencia. Dispone de furgonetas totalmente equipadas en Marbella y Estepona, con el objetivo de atender a sus clientes con la mayor eficiencia y calidad.

Ha realizado la apertura de su nueva tienda física en San Pedro de Alcántara, Calle Sevilla, B9. Dicha tienda cuenta con mayor amplitud y, por consiguiente, mayor material, exposición de todo tipo de cajas fuertes, además de muchas más comodidades para poder atender a su clientela de forma eficaz.

¿Qué servicios ofrece?

Cerrajero Locksmith Marbella y Estepona 24h dispone de un equipo de trabajo destacado por su disponibilidad inmediata las 24 horas del día durante los 365 días del año. Además, uno de los principales motivos de su éxito y popularidad es el amplio catálogo de servicios que esta empresa de cerrajería pone a disposición del público:

Servicio de urgencias 24 horas, para todo tipo de trabajos de cerrajería , como apertura de casas , cambios de todo tipo de cerraduras, apertura de cajas fuertes y reparaciones varias.



Cambio de cerraduras de todo tipo, disponiendo de furgonetas equipadas con los modelos de cerraduras más utilizadas en la zona.



Asesoramiento de seguridad, identificando los puntos vulnerables de acceso para los intrusos y, con ello, ofrecer al cliente asesoramiento para actualizar los mecanismos de cierre de puertas y ventanas .



Apertura de casas por pérdida de llaves, aperturas judiciales, aperturas por robo de llaves o apertura de cerraduras bloqueadas o rotas.



Mantenimiento de comunidades, accesos comunitarios , instalación y programación de controles de acceso, amaestramiento de cerraduras, etc.



Controles de acceso, contando con los más utilizados del mercado, los controles de acceso digitales magnéticos y de reconocimiento.



Copia de llaves y mandos a distancia

Asimismo, cabe destacar dos de los servicios más novedosos con los que cuenta Cerrajero Locksmith, y son:

Venta de cajas fuertes en tienda, contando con gran variedad y modelos de cajas fuertes, como BTV, Olle, TRIOMF, Cisa, entre otras. Disponen de un catálogo con toda la variedad disponible, y una exposición en tienda física de una gran variedad de cajas fuertes.



Grabado láser, ideal para personalizar todo tipo de pequeños objetos. Mediante los equipos de marcado láser, se crean códigos de barras, códigos QR, letras, etc. Solo se realizan grabaciones sobre materiales de la tienda.

El objetivo de Cerrajero Locksmith Marbella y Estepona es ayudar a sus clientes y brindarles un asesoramiento adecuado y adaptado a sus necesidades, ofreciéndoles siempre un servicio de la mayor calidad.

