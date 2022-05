Curso de nutrición natural y ortomolecular, la nutrición de las famosas Emprendedores de Hoy

En medicina, la nutrición es uno de los aspectos esenciales para garantizar la salud integral de un individuo. Distintos estudios han demostrado que la deficiencia de diferentes nutrientes es la causa principal de diferentes enfermedades que, graves o no, afectan la calidad de vida del ser humano.

Esto tiene el objetivo de velar por la salud de las personas, mediante la presencia de diferentes nutrientes que tienen en su esencia la nutrición ortomolecular, una nutrición que triunfa entre las famosas. Sin embargo, el suministro de estos elementos requiere conocimientos específicos en el área, por eso la Escuela Europea Parasanitaria (ESPS) lleva a cabo el curso de nutrición ortomolecular y el curso de nutrición natural online o presencial en las escuelas de Galicia, concretamente en Vigo, Coruña, Pontevedra y Santiago de Compostela.

Beneficios de la nutrición natural y ortomolecular También conocida en el mundo de las famosas como medicina ortomolecular, este método alternativo se centra específicamente en restablecer el equilibrio químico del organismo, mediante la reposición de nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento y bienestar. Esto permite a las personas mantener un estado de salud óptimo y evitar el riesgo de contraer diferentes enfermedades o padecer procesos degenerativos.

De hecho, la nutrición ortomolecular es considerada como una rama preventiva que trabaja en la recuperación del equilibrio a nivel celular, a través de aspectos relacionados con la desintoxicación y revitalización del organismo. Entre sus fieles seguidores se encuentran famosas, deportistas… Expertos como D. Jose Antonio Sánchez, autor del libro Limpia tu intestino de mierda,publicado por la editorial Ta-Book, destacan la capacidad que este enfoque de la nutrición natural tiene en el rendimiento deportivo. Es por ello que muchos deportistas apuestan por este tipo de nutrición. En palabras de Sánchez, “el rendimiento deportivo se ve mejorado y optimizado por cientos de ayudas naturales que podemos catalogar como ergogénicas”, afirma este exmiembro de los servicios médicos del R.C. Celta de Vigo, Selección Gallega de Fútbol y el campus del Oporto FC, entre otros.

Adicionalmente, este proceso también es considerado favorable para los pacientes con alguna enfermedad, ya que contribuye a mejorar su estado de salud. Esto es gracias a la ingesta de alimentos naturales compuestos por proteínas, grasas insaturadas y carbohidratos complejos, dejando de lado los azúcares, lácteos y grasas insaturadas.

En consecuencia, este tipo de dieta debe ser planificada por una persona con conocimientos sólidos, ya que no todas las personas son iguales. De esta manera, se podrán prescribir a las personas sanas o con alguna patología, las cantidades y alimentos necesarios para contribuir a fortalecer su salud desde el interior con la reposición de todos los nutrientes requeridos.

La ESPS ofrece un curso de nutrición natural y ortomolecular Enfocada en llevar a los profesionales de las terapias naturales una formación completa y ajustada a las necesidades de salud actual, la Escuela Europea Parasanitaria anunció el inicio del curso de nutrición natural y ortomolecular en las modalidades online, presencial y semipresencial con posibilidad de realizarlos en sus sedes de Vigo, Pontevedra, Coruña y Santiago de Compostela.

El curso de nutrición natural se divide en bloques de nutrición natural, holística, pediátrica, deportiva, geriátrica, vegetariana, ortomolecular… Se puede realizar todo el curso completo o bloques sueltos según las preferencias.

Esta formación cuenta un extenso temario actualizado y vídeos adicionales de las temáticas, los cuales permiten a los estudiantes aprender de forma sencilla. Además, brinda la posibilidad de realizar prácticas a través de un convenio de la ESPS con más de 250 empresas.

Asimismo, se trata de un curso con certificación internacional con opción de obtener el diploma con Apostilla de La Haya, un curso avalado por la Fundación Europea de Medicinas Alternativas y la Asociación Profesional Española Naturopatía y Bioterapia. Por esta razón, se encuentra disponible para profesionales de cualquier parte del mundo con horarios ajustados a la disponibilidad de cada estudiante.

En la página web de la ESPS es posible adquirir toda la información y formalizar la inscripción al curso de nutrición ortomolecular, eligiendo la modalidad que se adapte a las preferencias de cada persona y contando con la tutorización del propio D. Jose Antonio Sánchez, también director del centro ESPS.



