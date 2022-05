Kirakira Sushi, el restaurante japonés de alta calidad que también ofrece servicio take away en Madrid Emprendedores de Hoy

En los últimos años, el servicio detake away se ha convertido en una tendencia muy común en el sector de la restauración. Las restricciones que se impusieron por la crisis del COVID-19 simplemente aceleraron un proceso que ya llevaba tiempo en marcha. Si bien en principio se asoció esta modalidad a los locales de comida rápida, hoy llega hasta distintos negocios culinarios que ofrecen platos de gran calidad.

Tal es el caso del restaurante Kirakira, que cuenta con una amplia carta de sushi en la que se combina técnicas culinarias del antiguo Japón con creaciones propias. La búsqueda del local se orienta hacia los sabores más originales y sorprendentes, mientras que la cocina se practica a partir del respeto a las técnicas y a los productos.

El restaurante Kirakira es uno de los mejores locales de sushi de Madrid En japonés, el significado del nombre del restaurante Kirakira es “la luz de las estrellas”. El emprendimiento, desde sus inicios, busca un concepto distinto al de los locales de sushi tradicionales. El chef responsable del lugar, Miguel de Vega, siempre sintió una gran fascinación por el mundo japonés y está en contacto con las técnicas culinarias niponas desde 2007.

Después de trabajar en dos restaurantes con estrellas Michelin decidió comenzar su propio camino reinterpretando la cocina japonesa. En 2014 abrió su primer restaurante, DokiDoki, y en 2018 el restaurante Kirakira, que ya se ha convertido en una referencia del sushi en Madrid. En la actualidad, según la plataforma TripAdvisor, se encuentra entre los mejores cinco locales de cocina japonesa de la ciudad.

Al sumar la posibilidad del servicio take away, los clientes pueden acceder a una carta de primer nivel para llevar y degustar en sus casas. Una de las posibilidades es solicitar los kombos, exclusivos de esta modalidad, integrados por varias piezas y pensados para compartir. Hay opciones picantes, otras con variedades de salmón o atún y distintas combinaciones posibles.

Ventajas del sistema take away La modalidad de take away, o pedir para llevar, agiliza el proceso tanto para los clientes como para el restaurante y permite economizar el tiempo. Es un sistema cómodo en el que no hace falta alterar la rutina o las obligaciones diarias para disfrutar de un menú de alta calidad como el que ofrece el restaurante Kirakira.

El take away también puede ser un salvavidas a la hora de organizar una reunión con familiares y amigos, o cuando se reciben visitas. Una degustación de uno de los mejores establecimientos de sushi en Madrid realizada en el hogar seguramente será un momento memorable para todos los presentes.

Por otra parte, en el caso del restaurante Kirakira, casi todos los platos que integran la carta del local están disponibles en la modalidad take away. De esta forma, es posible experimentar en casa una experiencia culinaria de primer nivel, pudiendo degustar la totalidad de propuestas gastronómicas del local.



