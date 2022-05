Esculturas de hielo en Ice Barcelona que rinden homenaje al cine Emprendedores de Hoy

La capital de Cataluña sigue sorprendiendo con lugares originales y divertidos para visitar. En la playa del Somorrostro, el bar de hielo Ice Barcelona ha remodelado sus espacios, como todos los años, para esta temporada.

Las esculturas de hielo en Ice Barcelona son el principal atractivo de este lugar y este año rinden homenaje al cine de todos los tiempos.

Diversión bajo cero para todas las edades Completamente revestida con muros y mobiliario de hielo, esta sala es digna de ver. En Ice Barcelona, las esculturas completamente talladas a mano por escultores internacionales son la sensación de todos los visitantes.

Este año, el director de Hollywood Steven Spielberg es uno de los homenajeados a través de figuras que evocan sus grandes éxitos de taquilla como Tiburón, E.T., Indiana Jones o King Kong. Personajes como los Minions, Batman y Yoda también complacen a los amantes del cómic y las sagas de películas. El ambiente original de Ice Barcelona se complementa con una playlist de las bandas sonoras de películas inolvidables.

El acceso a la sala se debe reservar en la página web de Ice Barcelona, con la opción de obtener descuento por comprar la entrada vía online. El coste del ticket incluye el uso de chaqueta, guantes y una bebida de la carta. Las limitaciones que imponen las bajas temperaturas rigen también para las bebidas, servidas en vasos hechos de hielo. Cócteles como “Rambo in the beach”, con vodka, licor de fresa y zumo de melocotón; o el “Joker Blues”, a base de ron, curasao azul y zumo de piña, son algunas opciones del menú; además de la cerveza y diversos zumos.

Diversos packs para celebrar en familia o con amigos El pequeño museo de hielo es el lugar ideal para celebrar la vida. Mediante la compra de packs, como el Romántico o el Familiar, los clientes pueden vivir esta helada experiencia con sus seres queridos. Asimismo, para grupos numerosos, existen los paquetes de cumpleaños, despedida de soltera o soltero o fiestas empresariales. Los niños menores de cinco años entran de manera gratuita.

En Ice Barcelona, los asistentes pueden quedarse en la sala de hielo el tiempo que deseen. Sin embargo, el equipo advierte de que, a partir de los 45 minutos de la estancia, el frío comienza a sentirse con mayor intensidad. Para calentarse un poco, el bar también cuenta con una terraza a pie de playa y otra de jardín.

Ice Barcelona abre de lunes a viernes, de 15:00 h a 1:00 h. El sábado y el domingo abre de 12:00 h a 1:00 h.



