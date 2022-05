Los beneficios de la Inmunodina, por Direct Nutrition Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022

Una alimentación equilibrada rica en antioxidantes, vitaminas y minerales es esencial para fortalecer las defensas y prevenir enfermedades. Sin embargo, la agitada vida social hace que algunas personas no ingieran los nutrientes necesarios que deberían al comer. Una solución a este problema es tomar complementos alimenticios para complementar de forma eficaz la alimentación.

En el mercado existen cientos de complementos alimenticios, pero uno de los más completos es Inmunodina, un multicomplejo natural elaborado y comercializado por la marca Direct Nutrition que aporta propiedades beneficiosas para aumentar las defensas y fortalecer el sistema inmunitario.

¿Cuáles son las ventajas de tomar Inmunodina? Inmunodina se presenta como una solución orgánica y efectiva para equilibrar y reforzar la alimentación, en especial, en casos de dietas con deficiencia de vitaminas, minerales, antioxidantes… Su completa fórmula de origen vegetal, así como su agradable sabor, ha hecho de este complemento alimenticio uno de los más solicitados entre quienes quieren reforzar sus defensas, con un producto 100 % natural que aporta múltiples beneficios al organismo.

Principalmente, su composición está elaborada a base de oligoelementos, vitaminas, lactoferrina y lactoperoxidasa, que unidos, actúan de forma inmediata en el sistema inmunológico, elevando las defensas, minimizando así la posibilidad de contraer enfermedades y virus.

Una característica relevante del producto es que dispone de más de 20 ingredientes naturales estratégicamente seleccionados para aumentar las defensas del cuerpo. Entre ellos, contiene jengibre, cuyas propiedades son favorables para optimizar el sistema inmunológico y proteger las células del daño oxidativo. También, dentro de sus ingredientes, se encuentra el romero, el cual mejora la función hepatoprotectora y, por otro lado, contiene vitamina C, que ofrece una acción eficaz para fortalecer las defensas.

Adicionalmente, su presentación viene en forma de stick, lo cual brinda comodidad a la hora de llevarlo a cualquier lugar. De acuerdo a las indicaciones del etiquetado del producto, se recomienda su ingesta una vez al día, 10 minutos antes de cada comida, preferiblemente antes del desayuno.

Direct Nutrition ofrece suplementación sistémica natural Con la ilusión de crear suplementos alimenticios para equilibrar y fortalecer el organismo de forma natural surge Direct Nutrition. Esta empresa, con más de 10 años de experiencia en el sector de la nutrición y la salud, se ha inspirado en las necesidades del cuerpo humano y ha contrastado sus fórmulas con importantes avances científicos y médicos, para ofrecer productos orgánicos de primera calidad.

Su laboratorio de investigación y desarrollo, integrado por profesionales altamente cualificados en el área, se encarga de buscar extractos naturales de alta potencia y con un alto contenido en activos, para que en sinergia, logren máxima efectividad y protección en el organismo. Sus fórmulas cuentan con la calidad GMP, registrado en AECOSAN. Además, disponen de la certificación ISO 22.000, que avala la inocuidad del alimento.

Reforzar las defensas del organismo es esencial para evitar enfermedades que pongan en riesgo la salud. Por esta razón, ayudarse de complementos nutricionales como los que ofrece Direct Nutrition es indispensable para tener una vida más prolongada y sana.



