rockin, la consultora de growth digital que ayuda al cliente a escalar sus ventas online

miércoles, 4 de mayo de 2022, 09:19 h (CET)

Si la consultoría digital era de los sectores que más estaba creciendo antes de la pandemia, desde la pandemia el crecimiento ha sido más exponencial aún. Se ha convertido en una herramienta indispensable y necesaria para todas las empresas que ya estaban posicionadas, pero, sobre todo, para las que no lo estaban.

rockin es una consultora de growth digital un tanto peculiar a la vez que exitosa, ya que no solo tienen grandes casos de éxito con muchos clientes sino con su propia marca de moda. rockin es una consultora que trabaja con start-ups, pequeñas y medianas empresas, así como multinacionales, adaptándose a cada uno de sus clientes en función de las necesidades y objetivos.

En rockin, gracias a su metodología de trabajo el “método rockin”, consiguen aportar el mayor valor a cada uno de los proyectos con los que trabajan en las principales áreas de ejecución como: estrategia digital, branding y comunicación, desarrollo de tecnología y data science.

Uno de los partners digitales con mayor experiencia en el mercado rockin nace en 2017 como consultora digital cuando Raúl y Rafa empiezan a asesorar a otros proyectos que les pedían ayuda tras lograr tener una de las marcas de relojes más reconocidas y mejor posicionadas a nivel digital entre los millennials. Además, en 2018, llevaron a cabo una de las mayores estrategias virales de la historia de Instagram en España con la acción “La Clotiruleta”, subiendo más de 210.000 seguidores en menos de 24 horas, siendo trending topic en Twitter e incluso desde la propia empresa Meta (Facebook por entonces) llegaron a bloquearles la cuenta por la viralidad que tuvo la acción.

A su amplia experiencia, se suma el gran reconocimiento que han conseguido; desde 2019 han sido considerados como líderes de marketing digital por una de las escuelas de negocio más innovadoras, ThePower MBA, donde imparten a más de 30.000 alumnos todo su conocimiento en e-commerce y marketing digital.

La experiencia y el crecimiento progresivo de rockin no solo reside en España, sino que ha cruzado fronteras y llevan más de 3 años trabajando con grandes proyectos en México, su segundo país con mayor volumen de clientes.

Un equipo con experiencia haciendo crecer sus propios negocios digitales Rafa Muñoz y Raúl Hita, CEO y cofundadores de rockin, comparten a través de la página web que el éxito que tienen sus clientes se debe a la experiencia que han obtenido invirtiendo su propio dinero en digital y que esto es lo que hace que su know-how sea diferente y único. Datos, números y, sobre todo, testimonios son la base de la reputación de una empresa que trabaja con empresas de reconocido prestigio en diferentes sectores como automoción, educación, fintech, seguros, e-commerce, retail, tecnológico, etc. Para muchos de estos proyectos, trabajar de la mano de rockin ha significado un antes y un después en el crecimiento de su negocio, llegando a obtener grandes rentabilidades sobre la inversión en digital.

Para Raúl y Rafa, el neuromarketing es la clave de toda estrategia. Entender a las personas y lo que ellas desean es el secreto para saber cómo construir una estrategia de gran impacto, que tenga sentido y potenciar la rentabilidad.

Con más de 300 proyectos en sus manos, más de 20.000.000 € invertidos en el último año

y un retorno de más de 200.000.000 €, se convierten en una garantía de que cada proyecto tenga un gran porcentaje de éxito en su crecimiento digital.



