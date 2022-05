Whisky Macallan Double Cask, uno de los mejores whiskys del mundo en Little Bobby Emprendedores de Hoy

Ha pasado poco menos de un siglo desde que se levantó la conocida Ley seca que prohibía el consumo de bebidas con más de 0.5 grados de alcohol en Estados Unidos. Aunque la prohibición no disminuyó sustancialmente el consumo, si aumentó los actos delictivos relacionados con el tráfico ilegal de bebidas como el whisky. En este sentido, fue más factible para el estado americano abolir la medida y permitir que el consumo se realizara de manera controlada por la ley y el gobierno, favoreciendo que se destilaran licores de mejor calidad.

Si bien la fabricación del whisky se remonta a una tradición de varios siglos atrás, en estos últimos 100 años también se han generado aportes que han hecho de esta bebida una de las más sofisticadas del mundo. Por este motivo, tiendas expertas en distribución de licores como Little Bobby se preocupan por comercializar bebidas alcohólicas de alta calidad como el Whisky Macallan Double Cask elaborado por la casa de destilería Macallan.

Calidad y elegancia en una bebida El Whisky Macallan Double Cask es una bebida tipo scotch con un tiempo de maduración de 12 años y representa la apuesta más transgresora de su casa fabricante, ya que utiliza la madera como catalizador en su tiempo de reposo. Sus sabores se caracterizan por mezclar de forma equilibrada el gusto seco y ahumado propio del whisky escocés, con el dulzor de las especias, las pasas y el caramelo que se extraen de las barricas de roble sazonadas con jerez en las que reposa la bebida destilada. La materialidad de estas barricas también potencian el sabor de la malta, otorgándole un gusto intenso en boca que se siente con fuerza desde el primer momento en que el líquido toca los labios de quien lo bebe.

El Whisky Double Cask de Macallan viene empaquetado en una botella de vidrio de 70cl protegida por una caja de cartón azul muy elegante, cuya composición permite resguardar las cualidades de olor y sabor de la bebida durante más tiempo.

Uno de los mejores whiskys del mundo Este tipo de whisky cuenta con una graduación de 40 grados y es considerado por los expertos como uno de los mejores whiskys del continente, manteniéndose en una calificación de 9.8 sobre 10. La botella en la que se encuentra envasada esta bebida tiene un diseño único y elegante que se estrecha en la parte de abajo y se ensancha en la parte central, para luego rematar con un relieve en la parte superior, acompañado de unos toques con tinta de oro en el tapón y las etiquetas.

Como experta coctelera y distribuidora de bebidas a base de alcohol, Little Bobby reconoce que el Whisky Double Cask de Macallan es uno de los mejores whiskys del mundo, por lo que se siente muy orgullosa de contar con varios ejemplares para la venta en sus bodegas. Este licor es el ideal para los verdaderos amantes del whisky y Little Bobby está segura que van a ser ellos quienes sabrán cómo disfrutarlo.



