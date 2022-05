Un juego seguro y legal a través de la app de lotería MillonApp Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 09:05 h (CET)

A día de hoy, una de las opciones favoritas de cada vez más ciudadanos a la hora de participar en un sorteo de lotería es utilizar una plataforma online en lugar de acudir a sedes físicas de la Administración para obtener o cobrar un boleto. Sin embargo, todavía existe una parte de la población bastante reticente a recurrir a esta alternativa por miedo a que no esté garantizado un juego seguro, íntegro y transparente que cumpla con las exigencias legales para proteger a los usuarios.

Con base en estas premisas surgió MillonApp, una aplicación que se ha distinguido en el mercado por ofrecer una alternativa innovadora, cómoda y segura para la compra de boletos de lotería. Esta plataformase caracteriza por ofrecer a los usuarios la oportunidad de jugar a todas las loterías del Estado y participar en el sorteo de su preferencia, mediante un proceso completamente legal y sencillo para los jugadores.

MillonApp: una aplicación de juego seguro y confiable MillonApp está orientada a todos aquellos usuarios que deseen participar de forma activa en los sorteos de lotería actuales, desde la comodidad de sus dispositivos móviles.

Una de sus principales característicases que no cobra comisiones en los precios de los boletos, y los premios son enviados íntegramente al ganador de forma inmediata, lo que le proporciona mayor fiabilidad a los jugadores para hacer uso de esta app.

Asimismo, este sistema destaca por llevar a cabo transacciones y operaciones 100 % seguras, ya que son desarrolladas mediante TPV de Bankinter y se validan por una administración asociada. Asimismo, permite el control de los usuarios sobre todas las compras, pagos, estado de saldo y premios.

MillonApp incluye la opción de formar parte de una peña que permitirá el juego interactivo entre usuarios. Este método de juego se ha popularizado en España por incentivar a la participación y diversión grupal en juegos de lotería de una forma controlada y segura. También se espera que próximamente los usuarios puedan crear sus propios grupos con amigos y familiares para jugar a la lotería con un saldo común.

Una opción diferente a los juegos de apuestas Todos los sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado estarán disponibles en MillonApp. En este sentido, ya se puede jugar a La Primitiva, el Euromillones, la Bonoloto, el Gordo y la Lotería Nacional, por ejemplo.

Esta herramienta se presenta como alternativa innovadora que responde también a las necesidades de las administraciones de lotería actuales que no cuentan con los medios para hacer frente a la digitalización, ya que funciona como un software que les permite validar y vender boletos y décimos de lotería a través de internet y mantenerse a la vanguardia de las demandas del consumidor.

Lo anterior ha hecho que MillonApp incremente progresivamente su número de descargas, lo que le provee de una reputación positiva en su funcionamiento y además contribuya a mantener la industria en continua evolución.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.