LabTools, el set de herramientas para crear funnels de marketing sin límites

“Hemos creado las herramientas que nos hubiera gustado tener cuando nosotros empezamos a hacer funnels hace años…”,afirma The Traffic Lab.

Tanto las agencias, traffickers o funnelers que ofrecen servicios de marketing, como los afiliados o emprendedores digitales que trabajan el marketing de afiliación, así como cualquier profesional del marketing para empresas, todos han necesitado formarse en marketing digital.

Una vez que los conocimientos de marketing están bien asentados, lo siguiente es buscar las herramientas con las que se deben aplicar esos conocimientos: esto es muy importante.

Una mala elección de las herramientas implica perder tiempo, esfuerzo, dinero y tener complicaciones en el futuro.

Hay herramientas específicas que se necesitan para crear funnels y de las que no se puede prescindir, igual que el taxi para un taxista: puede elegir marca y modelo, pero necesita un coche si quiere trabajar.

Estas herramientas indispensables son: un creador de funnels, que pueda crear cualquier tipo de funnel, que sea fácil de usar, que ahorre tiempo y que además sea muy económico, y un sistema de email marketing,con el que se puedan enviar emails masivos, de forma automatizada.

Cuando un profesional del marketing ya sabe cuáles son esas herramientas indispensables que necesita, es el momento de buscar las que más convengan por prestaciones, limitaciones, etc. en relación con su precio. Hay muchas herramientas disponibles en el mercado y por eso hay que analizar muy bien antes de elegir.

The Traffic Lab es una agencia que lleva más de 10 años creando funnels. Basándose en ello, ha analizado toda la información disponible, buscando las herramientas que tuvieran todo lo necesario, comparando tipos, plataformas, investigando pros y contras, prestaciones, precios… todo para intentar dar respuesta a la siguiente pregunta.

¿Cómo conseguir el set de herramientas indispensables con todas las ventajas y eliminando las desventajas? Después de probar e investigar diferentes herramientas, no conseguían dar con la respuesta. Querían herramientas profesionales, sin limitaciones, sin planes, fáciles de usar, con plantillas y funnels prediseñados que ahorren mucho tiempo. Además, que no haya que ser webmaster técnico, para no tener que actualizar, ni instalar nada, ni tener hosting, ni hacer copias de seguridad, ni configuraciones… Por otro lado, que cuente con soporte en español y que ofrezca el precio más bajo posible sin perder calidad, con flexibilidad para elegir entre pagos mensuales o anuales. Que se pueda cancelar cuando se quiera. Por último, un set de herramientas “todo en uno”, para no tener que estar saltando de una herramienta a otra, ni cambiar “planes” o ampliar nada.

Como todo esto era realmente difícil de encontrar, en The Traffic Lab se propusieron crearlo e irlo perfeccionando poco a poco… un trabajo de desarrollo que les ha llevado años, hasta conseguir lo que habían estado buscando desde el principio.

Era necesario y ahora han decidido ofrecer este set de herramientas al resto de profesionales del marketing: LABTOOLS SUITE.

Algo especialmente interesante para todos aquellos profesionales del marketing que están empezando, porque es cuando más se necesita reducir al máximo la inversión en herramientas.

LabTools es una suite muy completa y profesional, con todas las ventajas y sin inconvenientes, e incluye: creador de funnels y páginas ilimitadas; herramienta de automatización masiva de emails profesional, webmaster + hosting, Certificado SSL y protección contra hackeo; bonus: herramienta gestión comercial e-commerce; bonus: herramienta gestión clientes CRM; bonus: Módulo Facturación Automática PDF; primer mes gratis de prueba y si el pago es anual, 2 meses gratis cada año.

Tanto para expertos como para profesionales que empiezan, LabTools sorprende por su potencia en prestaciones y facilidad de uso, además de por su precio: los que ya usan herramientas similares pueden comparar y comprobar la oportunidad que representa LabTools. Los que están empezando y aún no se han decidido, van a encontrar todo lo necesario (y más), ahorrando mucho dinero y quebraderos de cabeza.

Todo ello sin riesgos ni compromiso: un mes gratis para probarla y la posibilidad de darse de baja y no pagar nada, sin preguntas y con varios bonus incluidos y 2 meses gratis por pago anual.

Y si en lugar de la suite completa, solo necesitan una de las herramientas, porque ya disponen de la otra y no quieren cambiarla, también están disponibles por separado, manteniendo las ventajas y a unos precios realmente interesantes.

Se puede probar LabTools suite gratis y ver toda la información en su página web.