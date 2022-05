Las pruebas de LaborFox identifican tres tipos de perfiles profesionales

Las pruebas de personalidad y competencias profesionales elaboradas por LaborFox, transforman los procesos de selección no solo destacando el talento, sino aportando información esencial de cara a obtener éxito de la contratación. Seis de cada diez jóvenes creen que la Universidad no les prepara lo suficiente para entrar en el mundo laboral. En este sentido, los jóvenes confían en las nuevas tecnologías y las soft skills para encontrar trabajo La plataforma de talento y empleo, LaborFox, ha identificado tres perfiles principales en base a las aptitudes destacadas en los candidatos: directivo, social y adaptación al entorno laboral. Esta información no solo permite a los profesionales poner en relieve sus habilidades, sino que ayuda a las empresas a tener un mayor éxito en las contrataciones.

Según explica Juan Garay, cofundador de LaborFox: “uno de los grandes desafíos actuales de los departamentos de recursos humanos, es lograr identificar las soft skills de los candidatos y determinar si esa persona será capaz de afrontar los retos y características particulares de la empresa”.

En este sentido, la transformación de los procesos de selección, hacia un modelo digital y mucho más dinámico, pone sobre la mesa un nuevo conflicto: la postulación masiva en las ofertas de trabajo. Una tendencia que se incrementa con el uso de las redes sociales en la búsqueda de candidatos, las cuales comienzan a tener relevancia como herramienta de selección.

Sin embargo, “¿están estos candidatos realmente preparados para el puesto que van a desempeñar?”, expone Garay. La idea que subyace es si realmente se puede conocer a una persona solo a través de su marca personal o currículum y si, por tanto, los procesos de selección actuales son los más adecuados a la hora de encontrar y seleccionar el talento.

En un país que dobla la tasa de paro media de la OCDE, un 12,6% frente a un 5,2%, “el empleo es un problema estructural que no podemos dejar en el aire. Necesitamos soluciones que realmente signifiquen una mejora, empezando por los procesos de selección”, asegura Luis Guerrero, cofundador de LaborFox.

No todas las cifras son negativas, según el Índice Perspectivas de empleo 2022-2023, elaborado por ManpowerGroup, en España se generarán durante 2022 más de medio millón de empleos, y unos 400.000 en 2023. Una contratación al alza donde las empresas se enfrentan a nuevos requisitos como son la flexibilidad, la calidad de vida o el teletrabajo. “En esta ecuación habría que añadir también la adaptación entre puesto y persona. No tenerlo en cuenta no solo repercute negativamente en la productividad, sino que puede desembocar en insatisfacción del trabajador o fenómenos como el síndrome burnout”, analizan desde LaborFox.

Perfiles Profesionales

Los perfiles profesionales identificados por LaborFox parten de los resultados obtenidos en sus pruebas de Personalidad Profesional, que destacan las soft skills de los candidatos. En su análisis, el equipo de psicómetras de la plataforma tiene en cuenta las competencias más demandadas a nivel empresarial en la actualidad, y ha establecido correlaciones que agrupan en tres perfiles principales: habilidades directivas, sociales y de adaptación al entorno laboral.

“Las personas que tienen un perfil directivo más desarrollado, sobresalen en las escalas de Iniciativa, Liderazgo, Orientación al Logro y Toma de decisiones”, comenta Manuel Aenlle, director de psicometría en LaborFox. Estas personas tienen más desarrolladas habilidades como la coordinación de equipo y resolución de problemas, entre otras.

Para los que destacan por su perfil social, tienen mayores competencias de Comunicación, Orientación al cliente y Sociabilidad, lo que les facilita la atención y empatía hacia los demás, a la vez que demuestran capacidades discursivas, incluso persuasivas.

Por último, aquellos que tienen un perfil de adaptación al entorno laboral más fuerte, son personas con Estabilidad Emocional, Flexibilidad y Trabajo en equipo. Competencias que se relacionan directamente con habilidades de gestión emocional y facilidades en la interacción con entornos dinámicos y cambiantes.

“Según autores como McClelland o Boyatzis, las competencias profesionales engloban cuestiones tan fundamentales como son las habilidades, los conocimientos, los rasgos o los motivos que rigen el día a día de una persona. Por ello, es tan importante destacar el talento, porque hay mucha más persona detrás del currículum de los candidatos”, puntualiza Aenlle.

En este sentido, contar con información adicional sobre la personalidad, ayuda a generar mejores relaciones entre candidatos y empresa.

Sobre LaborFox

LaborFox es la primera plataforma digital que valida el talento de los candidatos que optan a una oferta de empleo. Permite, tanto a empresas como candidatos, evaluar y compartir de forma eficiente los perfiles de profesionales. A través de tecnología propia ofrece, tanto a las empresas como a los candidatos que optan a un puesto de trabajo, la posibilidad de realizar unas pruebas de competencias profesionales creadas por expertos para poder validar su talento y optar así a un puesto de trabajo adecuado.