El glaucoma, una enfermedad sigilosa

El glaucoma, popularmente conocida como la enfermedad ocular sigilosa, se presenta cuando el nervio óptico sufre afectaciones causadas por el incremento de la presión intraocular. Se la conoce como sigilosa porque puede evolucionar sin provocar un dolor específico, por lo cual es conveniente realizar exámenes oftalmológicos periódicos a partir de los 35 años, para poder detectarla a tiempo y que de esta manera la visión del paciente no se vea comprometida. El Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus del Hospital Universitari Dexeus ofrece diversos tratamientos para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad que, desafortunadamente, es considerada la segunda causa de ceguera.

¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que aparece cuando el nervio óptico se daña. La patología genera una pérdida de visión progresiva y, si no es atendida de manera oportuna, puede causar ceguera de manera irreversible. Esta condición surge porque el ojo no tiene la capacidad de drenar de forma adecuada el humor acuoso. Al no poder salir debido a un bloqueo en el sistema de drenaje, la acumulación de fluido provoca un aumento de la presión intraocular que provoca la compresión de pequeños vasos capilares que irrigan el nervio óptico. Todo ello dificulta el paso de nutrientes y de oxígeno, provocando la atrofia de sus fibras internas, afectando de manera significativa la visión. Por lo tanto, se trata de un cuadro médico complejo que requiere la actuación de profesionales expertos en la materia, como los que se encuentran en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus, tanto para su prevención como para su tratamiento.

¿Por qué puede aparecer el glaucoma? Hay diferentes circunstancias que pueden desencadenar la aparición de glaucoma, como ser mayor de 60 años, tener padres o abuelos que hayan padecido o sufran esta enfermedad, tener diabetes, hipertensión, miopía o trastornos de circulación o tomar medicamentos para tratar la ansiedad, la depresión o esteroides.

Para diagnosticar adecuadamente esta afección es necesario hacerse un examen ocular completo, a través del cual el oftalmólogo mide la presión del ojo, analiza el “ángulo camerular” por donde sale el humor acuoso, comprueba la visión periférica (campimetría) y evalúa el nervio óptico (OCT). Este análisis visual es la manera más efectiva que existe en la actualidad para detectar a tiempo esta enfermedad que afecta sobre todo a los adultos de avanzada edad.

En los casos donde el diagnóstico indica la presencia de glaucoma es cuando el equipo del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus marca la diferencia, ofreciendo tratamientos efectivos y específicos para cada caso, como son la aplicación de medicación de uso tópico, la intervención del glaucoma con láser o procedimientos quirúrgicos con implante de válvulas de drenaje, para que los pacientes puedan recuperar la salud visual, sea cual sea su situación.