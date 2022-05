IMPULSA3, el partner digital para impulsar las ventas gracias al marketing y a la tecnología Emprendedores de Hoy

El uso del marketing digital y la tecnología promueve la interacción entre las empresas y sus clientes, lo que facilita una mejor comprensión del mercado. Al entender hacia dónde se orientan las tendencias de consumo, se pueden conseguir nuevos contactos que, a su vez, suelen convertirse en potenciales compradores.

La tecnología sirve para tener un conocimiento sólido del mercado para, en función de esto, elaborar una propuesta de valor y diferenciada de la competencia. Los recursos tecnológicos sirven para diseñar las plataformas y las piezas para establecer una conversación efectiva con los consumidores, previamente segmentados en un target específico.

Dentro del universo de empresas de marketing digital en Madrid, la agencia IMPULSA3 ha querido combinar recursos de mercadeo con la tecnología. El resultado son estrategias robustas e integrales que la convierten en uno de los mejores partners digitales. La misión central de su trabajo siempre ha sido el impulso de las ventas.

IMPULSA3, su trabajo como partner digital El planteamiento de estos profesionales es que no toda la estrategia debe y puede basarse en campañas SEO, SEM, SMO, SMM, e-mail marketing o marketing conversacional. Es lo que está haciendo la mayoría en la actualidad. Por lo que, para destacar dentro de un mercado saturado de información, hay que trabajar lo que en IMPULSA3 denominan marketing digital avanzado.

Consiste en la elaboración de un análisis previo del cliente para decidir si hay aspectos del negocio que deban ser considerados en una tarea previa de digitalización, para automatizar sus procesos internos. Para lograrlo, IMPULSA3 se encarga de realizar un estudio en profundidad del negocio, para implantar las herramientas informáticas y tecnología necesarias que permitan optimizar los procesos de preventa, venta, producción, distribución y posventa.

Una vez preparado el terreno para poder procesar conversiones, se trabajan los canales de venta digitales. Esto es, los sitios web, tiendas virtuales en plataformas como PrestaShop, Magento, Shopify, WordPress o WooCommerce o apps desarrolladas para iOS o Android.

Las estrategias de marketing digital A diferencia de otras empresas de marketing digital en Madrid y en el resto de España, los servicios de IMPULSA3 conllevan una labor integral. El acompañamiento comienza desde el proceso de digitalización de la compañía hasta la comercialización de sus productos. Esto se hace a través de las plataformas digitales que definen la estrategia.

Muchas compañías, sobre todo las pequeñas y medianas, necesitan apoyo en ambos aspectos para poder ser competitivas. Con IMPULSA3, las empresas no tienen que empalmar el trabajo de dos equipos distintos. La misma firma que trabaja la conversión digital desarrolla la estrategia de marketing digital. Con la ventaja de que conoce de antemano la filosofía de la marca y sus objetivos de mercado.

En ese contexto, el equipo de profesionales con perfiles marktech de IMPULSA3 desarrolla planes a medida de posicionamiento SEO local o internacional. También diseña estrategias de publicidad en plataformas como LinkedIn, Facebook, TikTok, Bing, Ivoox, Spotify, Google o Amazon a través de sus herramientas Ads. Campañas de branding para reforzar la identidad corporativa, promover sus valores y elementos de marca. Todo esto, dentro de una misma empresa de servicios orientada a impulsar tus ventas.



