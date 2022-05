La gestión de IVA para el comercio online a través del kit digital

En la Unión Europea, el comercio electrónico es utilizado por un gran número de empresas y, para que estas puedan operar dentro de la legalidad, deben gestionar de forma correcta el importe del IVA debido en cada país.

Conociendo esta necesidad, Marosa es una empresa internacional que proporciona un kit digital completo para la gestión del IVA de los comercios online que operan en otros países de la Unión Europea.

La importancia de contar con un gestor de IVA En todo caso, las empresas que se desempeñan en varios países europeos tienen que cumplir con diferentes regulaciones que impone cada uno de manera individual y que pueden llegar a ser sumamente complicadas. El IVA es uno de los impuestos más importantes a tener en cuenta en el momento de vender un producto o servicio en el extranjero. Una gestión internacional es una opción adecuada para estas compañías, ya que posibilita un servicio especializado en la ley de cada país, con una visión completa de la actividad de la empresa.

Marosa se especializa en ayudar a las empresas a centralizar sus obligaciones IVA en la Unión Europea para cada país al que envían su producto o prestan su servicio. En este sentido, los comercios online deben cumplir con la normativa IVA europea, teniendo en cuenta las normas específicas que impone cada país, es por ello que ofrecen el kit digital, en el que ofrecen una solución completa con respecto a las obligaciones IVA europeas, por medio del software para el trámite integral del IVA.

Este sistema, utilizado únicamente por la empresa, tiene la peculiar característica de reducir el trabajo manual al extraer los datos contables, mapear los códigos de las transacciones para cada país y, de esta manera, conseguir un proceso completamente automático para la preparación y presentación de las declaraciones IVA en los países europeos. Además, el servicio incluye la preparación y presentación de modelos fiscales en los países específicos de cada empresa, especialmente Francia, Alemania, Italia, Polonia, República Checa y Reino Unido.

Marosa, la solución en IVA europeo En primera instancia, lo que hace de Marosa un modelo de negocio atractivo es que se especializan en el impuesto fiscal más importante y que se maneja en todos los países de la Unión Europea. Además de esto, cuenta con asesorías para las pequeñas empresas que quieren salir al comercio internacional, ya que tiene un equipo de profesionales que conocen exactamente lo que necesita cada una para dar este paso, desde un punto de vista fiscal.

Es considerable resaltar que no solo trabaja con compañías españolas, sino que posee clientes establecidos en países de todo el mundo que confían en su gestión fiscal. Es por ello que los comercios online que aún no han automatizado su declaración de IVA o que no han salido al mercado internacional, pueden ingresar a la página web de Marosa para aprovechar el kit digital que ofrece para estas empresas.