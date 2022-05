Cómo perder peso sin renunciar a los dulces en una dieta Keto Emprendedores de Hoy

A lo largo del tiempo, se ha extendido en todo el mundo una falsa creencia sobre la incompatibilidad de los dulces con los estilos de vida y las dietas saludables. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de los nutricionistas, la clave está en buscar alternativas más sanas a ingredientes como el azúcar, que fomentan la aparición de múltiples patologías.

Una buena opción sustitutiva son los edulcorantes naturales, que pueden endulzar cualquier receta. Destaca entre ellos el eritritol de Ketonico, gracias al cual no es necesario privarse de los postres y las meriendas más dulces para lograr los objetivos de una dieta cetogénica.

Eritritol, un producto ecológico y sin calorías El eritritol es un edulcorante 100 % natural elaborado a partir de frutas fermentadas. Este puede utilizarse en cualquier receta como sustituto del azúcar, pero aportando cero calorías y evitando riesgos para la salud. Además, al no poder absorberse, no eleva los niveles de azúcar en sangre, reduciendo así las probabilidades de enfermedades como diabetes tipo 2 y la aparición de caries.

Uno de los usos más habituales para este producto es la repostería, ya que no se sacrifica el sabor dulce característico de las recetas y se obtienen resultados más saludables que con el azúcar. Además, debido a su rápida disolución, es muy recomendable en las bebidas calientes como café o tés, a las que aporta un dulzor instantáneo libre de calorías. La regla de oro para este complemento consiste en utilizar un cuarto o media cucharada o taza de eritritol por cada una que se usaría de azúcar.

El mejor chocolate bajo en carbohidratos Las tabletas de chocolate negro de Ketonico, elaboradas con eritritol, son uno de los productos estrella dentro del mercado Keto. Este cremoso manjar artesanal sin azúcares está elaborado con un 70 % de cacao proveniente de pasta de cacao pura y enriquecido con grasas saludables, fibra prebiótica y antioxidantes. Además, su exclusiva fórmula le permite aportar una textura única al dulce y aumentar de forma natural los niveles de energía.

Almendras, nibs de cacao y sal, y vainilla dulce son los tres deliciosos sabores de barritas de chocolate de producción local que pueden obtenerse en Ketonico. Todas ellas aptas para cualquier tipo de consumidor, ya que no contienen alimentos modificados genéticamente ni lácteos, y son veganas.

Salud y calidad de vida con Ketonico La start-up Ketonico ofrece los productos y servicios más innovadores en el estilo de vida bajo en carbohidratos y rico en grasas. Sus clientes pueden elegir entre más de 30 productos, suplementos y sustitutos alimentarios, así como consultas online y packs. En las recetas de sus alimentos solo incluyen ingredientes de primera calidad y con Certificado Keto.

Fundada por tres empresarios con sede en Ibiza, Ketonico es una marca registrada de Ketonico Healthy Foods S.L (empresa registrada en Barcelona) que trabaja con más de 100 socios y proveedores en todo el mundo. Se trata de una de las primeras empresas en Europa con productos KetoCertified. Su experiencia se ofrece online a través de la web y sus redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube



