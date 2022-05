La verdad sobre los perros potencialmente peligrosos

Los perros son el compañero ideal del hombre. Generalmente, las características que identifican a esta mascota son la lealtad, el amor incondicional y la nobleza.

Sin embargo, en ocasiones hay personas que los educan para que se conviertan en perros potencialmente peligrosos, lo cual puede generar un problema para los seres humanos y para los mismos animales. Miwuki Pet Shelter es una plataforma online que promueve, a través de su página web, la adopción de mascotas. Además, cuenta con la participación de más de 1.000 protectoras de animales en España y alrededor de 200.000 personas interesadas en adoptar caninos y gatos cada mes.

Por qué acoger a los perros que son considerados peligrosos En muchas ocasiones, los perros de razas consideradas como agresivas son caninos nobles que simplemente no recibieron una buena educación por parte de sus primeros propietarios.

Miwuki Pet Shelter, con el respaldo de la fundación Afinnity, organización no gubernamental que promueve campañas y acciones para la protección de las mascotas, trabaja por el bien de los perros que son considerados potencialmente peligrosos.

No obstante, muchas veces son aislados y, por eso, las personas no los tienen dentro de sus opciones de adopción. Por esta razón, es importante saber que no se debe juzgar a un perro por su raza. Si bien hay unos más amigables que otros porque son características que forman parte de su personalidad, no se puede rechazar a los perros que pueden ser reeducados y adaptarse con facilidad a una nueva familia que los acoja con cariño, tolerancia y amor.

¿Cuáles son las razas de perros estigmatizados que pueden adaptarse fácilmente a un nuevo hogar? Los perros considerados como agresivos porque han sido instruidos para atacar, pueden ser reeducados y adoptados por personas pacientes que se dediquen con responsabilidad a su cuidado. Estas razas son muy inteligentes y con un buen reentrenamiento, por eso rápidamente se convierten en mascotas juguetonas y leales.

Asimismo, para llevar a casa perros potencialmente peligrosos es necesario cumplir algunos requerimientos legales para que tanto estas mascotas como los nuevos dueños puedan lograr una sana convivencia.

Entre las razas de perros estimadas como peligrosas se encuentran pit bull, terrier, rottweiler, bull terrier, dogo argentino, akita inu, bullmastiff, mastín napolitano, bóxer y dóberman. Para la tenencia de estos perros, se hace necesario el uso del bozal en lugares públicos o en casa si es necesario. Definitivamente, los perros considerados potencialmente peligrosos también merecen el cuidado y el amor de una familia o una persona y Miwuki Pet Shelter puede asesorar a quienes desean tener a estas mascotas en casa que infortunadamente son estigmatizadas y relegadas.