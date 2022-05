AmaBABY ofrece un pack limitado de su silla auxiliar para carritos de bebés Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando llega un segundo hijo al hogar poco tiempo después de que haya llegado el primero, hay que pensar en el cuidado integral de ambos.

En muchas ocasiones, por estar pendiente del más pequeño, no se puede prestar la misma atención al hermano mayor, lo cual se puede llegar a convertir en un dolor de cabeza para los padres de familia.

A raíz de esta problemática, AmaBABY ha creado y patentado una silla auxiliar para llevar a los hermanos mayores en el carrito del bebé cuando no se llevan muchos años de diferencia. Esta silla ocupa poco espacio y permite subir y bajar escalones con facilidad.

Motivos por los que nació amaBABY AmaBABY ha sido creada a partir de una necesidad de una madre de familia de transportar con comodidad a sus pequeños, que solamente se llevan tres años de diferencia. Además de transportarlos con mayor agilidad, esta madre observó que, gracias a la silla auxiliar, podía cuidar mejor a sus hijos.

La creadora de esta sillita sabe que no es fácil estar pendiente de dos niños, un coche y los juguetes de los pequeños cuando hay que salir a la calle. Además, con este producto, los hermanos mayores consiguen descansar siempre que lo requieran, sin perder la practicidad que tiene controlar un solo coche de bebé.

AmaBABY es una empresa en Madrid que, gracias a ofertas como el pack de la silla auxiliar segura, más la bolsa expandible para adaptar a los carritos de bebé, está revolucionando el mundo de las familias que deben cuidar de dos hijos pequeños cuando salen a pasear o a realizar cualquier actividad fuera de casa.

Promociones atractivas de AmaBABY Actualmente, AmaBABY está promocionando un pack durante un tiempo limitado, el cual incluye la silla auxiliar más una bolsa extensible, ideal para que la silla sea más cómoda.

Se trata de una silla fabricada con materiales de alta calidad y que puede soportar, aproximadamente, 18 kilos de peso. Estos prácticos productos son elaborados en 50 % algodón y 50 % poliéster. Las medidas de la silla y de la bolsa textil son de 37 cm x 59 cm y vienen en diferentes colores y modelos como el Hippie, Pirámides, Mininos y el Hello.

Estos productos que hacen que el cuidado de los niños y los bebés sea un poco más sencillo, pueden limpiarse en la lavadora y no deben recibir sol de manera directa una vez hayan sido lavados.

Cabe resaltar que una vez el pack se haya agotado, este no volverá a estar disponible en la empresa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.