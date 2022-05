Ventajas de contratar un Seguro de Impago de Alquiler para locales comerciales Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando se pone un local en alquiler, es normal que aparezcan dudas e inquietudes acerca del nuevo inquilino. Es inevitable cuestionarse qué pasará si el nuevo arrendatario no paga el alquiler o si no se ocupa de las facturas como es debido, entre otras cuestiones.

Ante esta situación, contratar con un Seguro de Impago de Alquiler específico para localescomerciales puede ayudar a solucionarlo de la mejor forma. Antes de nada, hay que tener claro que este tipo de pólizas sirven principalmente para proteger a los propietarios del local frente a la morosidad por parte de sus inquilinos. Por tanto, contratar este seguro garantiza cobrar las mensualidades en caso de que se produzca impago en el arrendamiento.

Ventajas del Seguro de Impago de Alquiler de locales comerciales Además de la tranquilidad evidente que supone asegurarse el cobro mensual del alquiler, este tipo de pólizas ofrecen otras ventajas como el hecho de ahorrar tiempo y dinero. Y es que si se da el caso de morosidad, impagos de facturas, destrozos y actos de vandalismo hacia el local, entre otras situaciones que supongan daños económicos, la compañía se hará cargo legal y monetariamente.

Es importante hablar también de cómo este seguro puede servir como filtro de inquilinos, ya que la aseguradora hará un análisis de solvencia y determinará si se trata de una persona física o empresa asegurable.

Otra de las ventajas de este seguro ofrecido por Thenowo es que se aseguran que el coste del seguro se ajuste al 100 % a las características de cada local, de forma personalizada y única, para que el precio sea justo.

¿Qué ofrece el Seguro de Impago de Alquiler para locales comerciales? Las coberturas varían en función de la compañía, por lo que utilizar el comparador de seguros de Thenowo puede ayudar a conocer las opciones disponibles y consultar las diferencias de manera rápida y fácil.

No obstante, las coberturas más comunes que suelen estar incluidas en todo tipo de pólizas son el cobro de las mensualidades impagadas por parte del inquilino, el cambio de cerradura en caso de ser aprobado el desahucio, asistencia jurídica o cobertura de daños por actos malintencionados por parte del inquilino.

Más allá de estos básicos, se pueden añadir coberturas adicionales en caso de querer una póliza más completa, como la subrogación en los suministros tanto de la luz, como del gas y del agua.

Gracias al cotizador con el que cuenta Thenowo, los clientes interesados en este tipo de seguros podrán conocer el precio de su seguro personalizado de forma rápida, añadiendo el valor por el que se alquila el local.



