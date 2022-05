¿Cuáles son las ventajas de instalar placas solares en el hogar o negocio?, por CAVS Energy Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Al instalar placas solares se ahorra en energía eléctrica y se apuesta por un enfoque sostenible. Con este método, se capta la radiación solar y se convierte en una fuente de energía renovable ilimitada.

La versatilidad de este sistema lo convierte en una solución efectiva para cualquier hogar o negocio, debido a la facilidad de su puesta en marcha y durabilidad. Entre las diversas propuestas del mercado, centradas en proveer estos productos, se encuentra CAVS Energy, una iniciativa especialista en el sector que promueve el autoconsumo verde y eficiente, desarrollando tecnologías de consumo justo y transparente.

¿Cuáles son los beneficios de instalar placas solares en el hogar o negocio? La primera gran virtud de esta alternativa a la combustión eléctrica es que ofrece energía renovable y abundante, ya que se basa en la radiación solar. Lo que indica que es ilimitada, puesto que el sol emite aproximadamente 120,000 terawatts, cuantía necesaria para proveer al planeta completo del suministro. Los paneles solares respetan al medioambiente, ya que la energía solar no genera ningún tipo de contaminación ni impacto adverso sobre los ecosistemas. De hecho, su implementación reduce severamente los costes en facturas de luz y no emite ningún sonido.

Otras ventajas a tener en cuenta son las relacionadas con el mantenimiento de este sistema, ya que su coste es bajo, debido a que no se requieren revisiones reiteradas ni demasiados arreglos de las piezas. La limpieza de cada panel se realiza ágilmente y no se necesitan implementos ni productos especiales para su cuidado. Estos dispositivos tienen una larga vida útil y cuentan con garantía que certifica su durabilidad.

Los paneles solares son ideales para tener en casa o en un negocio, porque se adaptan a las dimensiones de cada lugar y ofrecen un servicio eficaz que es compatible con otros tipos de energía. Esto es relevante porque pueden implementarse de forma complementaria a suministros tradicionales.

El auge de la implementación de energía solar La energía solar es el futuro. Industrias como la automotriz, alimentaria, textil y química ya han dado pasos hacia esta vía y se preparan para abastecerse de este sistema para la fabricación de sus bienes y servicios. En CAVS Energy, ofrecen un asesoramiento gratuito para los interesados en instalar placas solares en Córdoba. Sus tarifas son competitivas y se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Los paneles solares proveen de energía a zonas rurales y aisladas. Sin embargo, su expansión se ve promovida por su implementación en grandes ciudades. Cada vez serán más comunes y esto se demuestra por su creciente aplicación en urbes de Asia, América y Europa. De hecho, China, Estados Unidos, Japón y Alemania lideran con altos porcentajes la cantidad de instalaciones de este tipo en el mundo.



