El mentoring VIP del Método Right Hand es ideal para aprender a gestionar y disfrutar plenamente del éxito

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Solo el talento no salva a muchas personas que han triunfado en distintos ámbitos, ya que cada vez hay más casos de profesionales de esta talla, que aún en medio de todo el reconocimiento y de estar en la cúspide de su carrera, siguen sintiendo que algo falta, algo falla, un vacío que no saben cómo llenar, viviendo un éxito que, en muchas ocasiones, les atormenta por carecer de la gestión adecuada. Existen deportistas de élite, músicos profesionales, altos ejecutivos e, incluso, influencers que se encuentran en esta situación.

El Método Right Hand junto a la mentoría premium y la consultoría VIP ofrecida por su creador y especialista en liderar procesos de desarrollo personal, Miguel Ángel Tejera, ha detectado este problema y son la solución definitiva a todo esto.

¿En qué consiste el mentoring VIP de Miguel Ángel Tejera? El éxito muchas veces puede ser decepcionante, a causa del vacío interno que se siente, el ritmo tan acelerado y superficial de la vida que llevan, el estrés, las relaciones tóxicas e interesadas, presión, las mentiras internas y tantos otros factores que hacen que una persona no disfrute con plenitud el alcanzar y vivir sus sueños, al descubrir un camino tan tortuoso.

En este sentido, la Mentoría VIP consiste básicamente en una experiencia premium de acompañamiento personalizado fundamentada en una adecuada gestión del éxito / fracaso que entrena el talento innato de la persona con el fin de prepararlo ante todo lo que vaya viniendo (sea bueno y no tan bueno) para aprender a darle la respuesta adecuada en cada caso. En ella se ofrece ayuda personalizada para descubrir su propósito a través del mentoring, promoviendo la transformación integral desde lo interno hacia lo externo. De esta manera, se podrá gestionar mejor el talento y potencial que se lleva dentro, con lo cual podrá empoderarse definitivamente hacia el logro y el disfrute de sus sueños. La mentoría se basa en la novedosa fórmula SER EJEMPLO creada y probada por Miguel Ángel Tejera enfocada en este caso a profesionales del deporte, altos ejecutivos, atletas de élite, artistas, influencers, etc., justo el grupo de personas que más expuesto se encuentra frente al lado oscuro del éxito.

A su vez, cuenta con una consultoría VIP a la que no le falta de nada para reconectar con la persona, su desafío y la plenitud que anhela, incluyendo 5 horas intensivas con el experto tratando cada caso, almuerzo premium, alojamiento en hotel de 4 o 5 estrellas para dos personas con desayuno incluido, spa y demás detalles cuidados para vivir toda una experiencia de transformación y renovación, donde salir con las riendas del destino de cada uno, es el objetivo principal.

Establecer el camino para lograr retos y propósitos personales El servicio ofrecido por Miguel Ángel Tejera gira en torno a su innovadora y exclusiva fórmula SER EJEMPLO, creada por el experto. El profesional busca establecer un vínculo y eficaz equipo de trabajo con la persona para trazar la hoja de ruta que servirá de guía, mientras se superan las trabas y se alcanzan los retos sin dejar de disfrutar del proceso. Para ello, Miguel Ángel organizará una reunión personal y exclusiva con el fin de establecer una relación cercana, honesta, compartir ideas y exponer sin filtros todos los puntos sobre la mesa. La sinceridad y la transparencia serán fundamentales para que los resultados sean los esperados.

La mentoría incluirá un estudio inicial, preparación de la hoja de ruta, sesiones al aire libre, puesta en marcha del plan de ejecución del sueño que se persigue, apoyo ilimitado, acompañamiento, estrategias, viajes y mucho más.

Enfocar solo un sueño puede ser un trayecto largo, confuso y complicado, pero contar con la ayuda, respaldo y apoyo especializado puede facilitar el proceso para, no solo alcanzar el éxito, sino saber gestionarlo con plenitud y disfrute.



