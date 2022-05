¿Cómo se realiza el servicio de recogida de transportes averiados con Transportamos Tu Coche? Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Las averías en los coches son situaciones a las que se expone cualquier conductor a diario. Cuando un vehículo presenta desperfectos, es muy común que resulte más complejo su funcionamiento.

Lo mejor en estos casos es acudir a un servicio especializado de transporte de vehículos, que aplique el procedimiento correcto para evitar deteriorarlo más. La empresa Transportamos Tu Coche, con más de 30 años de experiencia, dispone de todos los medios necesarios para transportar coches, motos, camiones, etc. Sus profesionales prestan servicio en todo el territorio nacional y están dispuestos a dar prioridad a los requerimientos de sus clientes en cuanto a los plazos de entrega.

¿Cómo puede transportarse un coche averiado? Independientemente del caso que sea, lo mejor es contratar a una empresa de servicio de transporte de vehículos, ya que, cuando se trata de un coche averiado, existen algunas particularidades. La forma profesional de mover un vehículo que ha sufrido algún desperfecto es mediante una grúa, ya que es un portavehículos que fue diseñado para el transporte de coches averiados como de aquellos que no lo están, pero necesitan ser trasladados para su comercialización.

Las más utilizadas son las grúas de cama plana, que tienen incorporada una plataforma que puede inclinarse para facilitar la carga del coche, gracias al sistema hidráulico que poseen. Cuando los coches están averiados o bloqueados y no funcionan, es necesario que la grúa tenga un cabrestante para realizar la carga, que ha sido diseñado precisamente para mover cargas de gran peso y volumen, tanto de forma horizontal como vertical. En esta empresa, garantizan el transporte seguro de cualquier vehículo, ya que cuentan con las grúas especializadas y los requerimientos necesarios para realizarlo sin problemas.

Aspectos a tener en cuenta antes de transportar un coche averiado Uno de los factores iniciales que tanto el cliente como la empresa deben acordar es el precio, sin embargo, este no es el más importante. Lo que hay que tener en cuenta es la calidad del servicio contratado, que incluya seguro a todo riesgo y que el trabajo del transporte sea realizado por profesionales con experiencia. Si la empresa reúne estas características, el margen de error se minimiza y da al cliente tranquilidad, evitándose disgustos innecesarios.

La empresa Transportamos Tu Coche cuenta con una moderna flota de vehículos portacoches y un equipo de profesionales que conoce los procedimientos correctos para cargar el vehículo en la grúa y transportarlo hacia el lugar de destino. Con más de 30 años de experiencia, son capaces de transportar cualquier tipo de vehículo y, en su presupuesto, incluyen un seguro a todo riesgo durante el traslado. En su página web, hay disponible una forma rápida y sencilla de conocer cuánto cuesta transportar un coche averiado. La empresa tiene la capacidad de movilizarse en todo el territorio nacional.



