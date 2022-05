Comodidad en las fundas de asientos para moto de JM-FUNDAS Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Las motocicletas son vehículos que permiten llegar rápido a diversos destinos. Este medio de transporte posibilita personalizar cada parte para ajustarse a las exigencias y preferencias de su piloto.

En ese sentido, el confort es esencial, por lo que es recomendable elegir proveedores de asientos de moto cómodos que no vayan en detrimento del estilo y sello personal del conductor, como los que produce JM-FUNDAS, empresa experta en la fabricación y venta de fundas de asientos para moto y quad.

La importancia de la comodidad en el asiento de las motos La función central de un asiento es servir de soporte para llevar a cabo tareas de forma más simple, ágil y sin molestias relacionadas con la postura corporal, es decir, sirve como descanso del peso de todo el cuerpo. En el caso de las motos, dicho soporte tiene también la labor de reducir las tensiones entre los músculos de la espalda y las piernas para evitar entumecimiento o falta de movilidad propios de estar en una misma posición durante un periodo de tiempo.

La comodidad es esencial en un asiento de moto, ya que proporciona bienestar al cuerpo y potencia las habilidades concernientes a la conducción de este vehículo de dos ruedas. El tapizado del asiento debe complementar dicha visión para proporcionar descanso y poco roce, garantizado así una experiencia amena centrada en el manejo y el disfrute propio de la conducción en todo tipo de terrenos y distancias.

Personalizar fundas de asiento con materiales de alta calidad JM-FUNDAS se centra en la personalización de fundas de asiento con tejido de máximo agarre, trabajo de espumados y tapizados confortables. Sus fundas están hechas con materiales de alta calidad que responden a las más altas revisiones y criterios de selección para proveer comodidad al piloto. Los tejidos que usa esta compañía evitan el excesivo roce con la piel y las consecuentes molestias que esto ocasiona. Su servicio cuenta con atención personalizada, fabricación exclusiva y a mano para todo tipo de motos, incluidas las off road, de carretera, pit bike, quad y atv.

A través de su página web, es posible elegir la funda ideal para cada moto con los colores, textura y diseños deseados. Mediante un configurador, se escoge la marca, el modelo y el año del vehículo para seleccionar los materiales de la parte superior como antideslizante y supergrip, materiales de los laterales, refuerzo de las rodillas y complementos como bolsillo en funda, bordado e impermeabilización. También realizan espumado, modificación de densidades, tapizado e implementación de chepas. Los precios de esta iniciativa son competitivos y les posicionan como un referente en su sector.



