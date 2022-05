¿Por qué comprar la silla auxiliar amaBABY? Una alternativa para la comodidad de toda la familia Emprendedores de Hoy

Se estima que el coste de mantener dos hijos pequeños en España oscila entre los 8.000 y los 10.000 euros al año.

Sin embargo, las personas pueden ahorrar dinero apostando por productos más baratos que cumplen con la misma función que los ejemplares más caros.

La silla auxiliar es un accesorio idóneo para garantizar el paseo de ambos niños simultáneamente. El modelo innovador de la tienda amaBABY destaca por su originalidad y se adapta a múltiples carritos de bebés.

¿Cómo es la silla auxiliar de amaBABY? La silla auxiliar de amaBABY es una invención propia y patentada por esta empresa familiar con mujeres a la cabeza. La idea es que el asiento se pueda ajustar en el manillar del carro de bebé para crear una silla extra. De esta forma, el hermano mayor puede sentarse allí, mientras que el hermano menor puede acostarse en el puesto principal.

El principal requisito para instalarlo es que la distancia entre el respaldo y el manillar del carrito sea de 25 centímetros aproximadamente. Para demostrar la seguridad de la silla, los expertos la han probado en modelos de marcas populares, como Bugaboo, CYBEX y Jané. No obstante, se adapta a la mayoría de carros en el mercado.

Por otra parte, el producto está hecho con una tela libre de sustancias químicas, la cual se puede limpiar en la lavadora con un detergente suave y una temperatura ambiente. Su resistencia es capaz de soportar a todos los infantes que pesen menos de 20 kilogramos.

¿Por qué escoger la silla auxiliar de amaBABY? El modelo de la tienda tiene muchas ventajas que lo hacen atractivo para la compra. Gracias a su instalación, los padres no tendrán que reemplazar el carro que tienen por uno fabricado para dos niños, ni deberán adquirir un patinete para sillas de paseo. Otra ventaja es que la ausencia de ambos elementos permite atravesar caminos estrechos y escaleras con mayor facilidad.

Además, la seguridad es un aspecto garantizado con la silla auxiliar. Cada ejemplar tiene 4 mosquetones, es decir, puntos de agarre. Estos permiten repartir el peso del niño de manera equitativa, generando mayor estabilidad en el carro. Además, el cinturón de seguridad de tres puntos sostiene al pequeño y evita que se caiga.

Por otra parte, los productos son fáciles de transportar. Al tratarse de una tela con mosquetones, ocupa poco espacio, por lo que se puede llevar en la mano, en un bolso o en el vehículo.

Gracias al diseño de la silla auxiliar, ambos niños pueden descansar en el mismo carro tras una larga y divertida jornada. La tienda amaBABY ofrece este vanguardista producto para garantizar la comodidad tanto de los pequeños como de sus responsables.



