¿En qué consiste el alisado Bixyplastia?, por la tienda Alisadopelo Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 17:15 h (CET)

El alisado del cabello es un procedimiento cosmético muy popular que puede realizarse de distintas maneras y con diversos productos. Una de las principales ventajas es que permite tener un cabello más suave y sedoso, mejorando el look. En particular, el tratamiento con Bixyplastia PlasticHair es un alisado keratina que está aconsejado para los cabellos que necesitan una reducción de volumen, frizz y encrespamiento.

En la tienda Alisado pelo, distribuidora oficial en España de productos de peluquería para profesionales, es posible conseguir todos los artículos necesarios para llevar adelante este procedimiento.

¿Cómo se realiza el alisado keratina con Bixyplastia? Para efectuar estos procedimientos, Alisadopelo recomienda los productos de la marca japonesa Honma, de la que es distribuidor oficial en España. Estos preparados integran distintos aceites vegetales del Amazonas que permiten reconstruir la elasticidad, fuerza y resistencia del cabello. Además, la acción de Bixyplastia logra restaurar las vitaminas, los ácidos grasos y aminoácidos del pelo, proporcionando un efecto de reparación inmediato.

El primer producto que es necesario utilizar para realizar el alisado con keratina es un champú preparatorio PlasticHair Bixyplastia, que se aplica masajeando la raíz y envolviendo la cabellera por completo hasta las puntas. Después de enjuagar, hay que repetir el proceso una segunda vez. Una vez concluido el lavado, el pelo se seca en un 70 % con un secador a baja potencia.

Después, es necesario dividir el cabello en 4 partes, aplicar la mascarilla mecha a mecha y alinear el pelo con un peine fino. Una vez concluido este paso hay que dejar reposar por 20 minutos y volver a secar con secador a baja temperatura. Cuando el pelo ha perdido la humedad, comienza el planchado de mechas finas, que hay que efectuar todas las veces que sea necesario. Por último, una vez el cabello se ha secado, hay que enjuagarlo con agua tibia para eliminar todos los remanentes del producto.

Ventajas del alisado con keratina Este tipo de tratamientos sirven tanto para lograr el efecto liso como para eliminar la estática. El resultado es un cabello brillante que dura varios meses.

El alisado con keratina puede realizarse en cualquier tipo de cabello y es especialmente efectivo para las personas que tienen el pelo rizado. Los especialistas recomiendan realizar el tinte con posterioridad al alisado, para que el color no se modifique durante la aplicación de calor.

En Alisadopelo es posible encontrar todos los productos de primera marca y calidad necesarios para efectuar tratamientos de alisado con keratina de manera profesional.



