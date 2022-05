Causas de una sonrisa gingival y cómo corregirla en Clínica Dental Eduardo López Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 16:45 h (CET)

Un 25 % de las personas, en su mayoría mujeres, padecen sonrisa gingival, un síntoma que está caracterizado por tener unas encías pronunciadas.

Aunque la característica no implica un diagnóstico grave que afecte la salud y funcionamiento bucodental, es un rasgo que afecta bastante a la autoestima de las personas que la tienen. Su reparación es considerada un tratamiento estético y se puede proceder de diferentes modos. La Clínica Dental Eduardo López está cualificada para practicar el método que más se ajuste a las necesidades de sus clientes.

¿Cuáles son las causas de una sonrisa gingival? La apariencia que produce una sonrisa gingival es un problema común que se da por diferentes causas. Cualquiera que sea la razón, el aspecto de encías gruesas suele avergonzar a las personas que lo sufren y afecta a su autoestima, impidiendo que las personas sonrían con libertad. La patología se presenta más en mujeres que en hombres y no es considerada una urgencia médica bucal, ya que el síntoma no se traduce en molestia ni dolor. Sin embargo, la afectación emocional que genera el rasgo imposibilita una vida plena y libre.

La patología es producto de causas propiamente genéticas, como tener naturalmente un exceso de encía, tener dientes pequeños, que el músculo elevador del labio superior esté bastante desarrollado o que haya crecimiento excesivo del maxilar superior. Otra razón puede ser el desgaste de los dientes, debido a su mal cuidado, que produce una descompensación de la proporción diente-encía. La Clínica Dental Eduardo López, en Córdoba, congrega a un especializado equipo de profesionales que elimina la apariencia gruesa de las encías a través de diferentes tratamientos.

Procedimientos para reducir el tamaño de la encía por Clínica Eduardo López Los niveles de severidad de la sonrisa gingival vienen determinados por su tamaño: entre 2 y 4 milímetros, es leve; entre 4 y 6, es moderado; más de 6, es severo. De acuerdo al tamaño, la comodidad y deseo del paciente, en la Clínica Dental Eduardo López, se realizan varios tratamientos que garantizan excelentes resultados, algunos de los cuales requieren cirugía y otros no.

Existen diferentes métodos que pueden ser la solución, pero lo primero que se debe hacer es un diagnóstico preciso e identificar cuál es la mejor opción, según el paciente. La ortodoncia ayuda a corregir la mordida y la posición de la mandíbula, lo que ayuda a que las encías ya no sean tan notables. Además de esta alternativa, están el tratamiento de cirugía ortognática, la cirugía de alargamiento de corona, carillas, contorneado láser de encías y tratamientos con toxina botulínica. Los procedimientos son aplicables en los músculos, en los huesos de la encía o directamente en los dientes. En este sentido, la Clínica Dental Eduardo López ofrece una solución definitiva a la sonrisa gingival y problemas de periodoncia en Córdoba.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.