El uso frecuente y la importancia de las traducciones juradas en la actualidad

martes, 3 de mayo de 2022, 16:55 h (CET)

Según el portal web de la empresa Karima Aisa Traducciones, una traducción jurada es un documento traducido desde su idioma original a una segunda lengua. Sin embargo, para calificar como tal un trabajo como este, debe ser realizado por un traductor profesional que se encargue de sellarlo y firmarlo para darle un carácter oficial.

En España, este personal altamente cualificado debe estar avalado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ya que son profesionales juramentados y nombrados por el ente oficial para llevar a cabo este tipo de tareas. Una vez realizadas las traducciones se imprimen, se sellan y se firman para que tengan validez.

Las traducciones juradas y su uso frecuente Las razones por las cuales las traducciones juradas tienen un uso cada vez más frecuente es por el aumento de la globalización. Además, las acciones de las personas y de las empresas llevan a cabo su jurisdicción muchas veces en más de una nación. Esto representa la necesidad de usar más de un idioma.

En el despacho de Karima Aisa Traducciones, los documentos más solicitados para traducciones juradas son los certificados de matrimonio y los de antecedentes penales. Asimismo, tienen mucha demanda los certificados de nacimiento, los títulos universitarios y los libros de familia. Además de los contratos comerciales entre compañías o los acuerdos judiciales.

En sus años de trayectoria, esta empresa de servicios ha visto evolucionar la demanda creciente de las traducciones juradas para tratar asuntos personales y profesionales. Su importancia parte de que es la única manera de establecer ante un órgano oficial que un documento ha sido correctamente traducido. Esto es indispensable para obtener una validez oficial.

La necesaria asistencia de traductores jurados Los traductores jurados no solo son personas académicamente preparadas para dominar dos o más idiomas. En la actualidad, en España, solo se puede ser un traductor jurado presentando y aprobando el examen oficial convocado por el Estado. En este caso, la Oficina de Interpretación de Lenguas que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

El aspirante debe ser una persona con nacionalidad española, de un Estado miembro de la Comunidad Europea o en su defecto del Espacio Económico Europeo. También debe poseer un título universitario o un nivel superior según lo establecido en las leyes vigentes. Además, no basta con dominar otro idioma, sino que debe poseer una preparación académica en los niveles 2 o 3 del Marco Español de Cualificaciones en Educación Superior.

Según la web Karima Aisa Traducciones, su equipo de trabajo es un personal altamente calificado que cumple con todos los requisitos exigidos por las autoridades. Esto les ha proporcionado la capacidad, durante 12 años, de traducir documentos para todo tipo de organismos oficiales como el Ministerio de Educación, juzgados, policía o notarías.



