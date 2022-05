La marca de ropa Loco de Remate y Gol marca tendencia entre los más jóvenes y los apasionados del fútbol Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 16:48 h (CET)

La moda sirve para expresar mensajes alusivos a los intereses, preferencias y personalidad de cada persona. La ropa de fútbol alude a la pasión por el deporte rey y un estilo de vida que gira en torno al mismo.

En ese sentido, la marca de ropa Loco de Remate y Gol marca tendencia entre los más jóvenes y los apasionados del fútbol por disponer de un amplio catálogo cuya inspiración no son los futbolistas modélicos, sino todo lo contrario. La marca ha tomado como referentes a nombres que han marcado un antes y un después en el mundo del futbol como Mágico González, Luis Aragonés o “El Pelusa”, que han sobresalido dentro del campo y también en lo extradeportivo.

Una pasión que se vive más allá de los terrenos de juego España es uno de los países más reconocidos a nivel internacional por la calidad de su fútbol, no en vano, ya que ha ganado tres veces la Eurocopa (1964, 2008 y 2012) y una vez el Mundial (2010). Además, en La Liga, participan dos de los equipos más importantes del mundo en la actualidad: el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.

Los exitosos deportistas convertidos en verdaderos galácticos del fútbol que inspiran a Loco de Remate y Gol han dejado numerosos titulares y siguen vigentes en la cultura popular con un fuerte impacto sobre los futboleros, tanto en el juego como en el entendimiento de la práctica en sí misma.

En esta marca de ropa llevan a cabo una política que pone en valor a estos iconos del fútbol con la colección Legend, que rescata frases célebres como «Me gusta tanto la noche, que yo al día le pondría un toldo» o «Yo a mis equipos los coloco bien, pero cuando empieza el partido, los jugadores se mueven». Con este enfoque, la firma se desmarca de lo convencional y refuerza su sentido transgresor mediante mensajes impactantes que llegan al público amante del fútbol y que vive este deporte con alma canalla.

Una propuesta de moda casual con inspiración futbolística Esta iniciativa incluye en su amplio catálogo artículos como camisetas, sudaderas, jerséis, zapatillas, bermudas y polos, además de prendas para el público femenino como vestidos, confeccionados con materiales eficientes y de alta calidad. Su propuesta de moda casual con motivos futbolísticos de esencia irreverente está en el mercado desde 2018 y fabrican casi la totalidad de su producción en España y Portugal. Sus colecciones son comercializadas online y en puntos de venta físicos en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid y País Vasco.

Los diseños de esta firma captan la esencia del fútbol y sus astros con un estilo desinhibido, desenfadado y siempre teniendo en cuenta las últimas tendencias de moda. Usando sus prendas se motiva a los aficionados a alargar la experiencia deportiva y a llevar la pasión a la cotidianidad con un sello vanguardista.

En Loco de Remate y Gol, los amantes del fútbol y la moda pueden complementar sus dos pasiones con prendas de ideas innovadoras que se ajustan a sus gustos, gracias a una amplia oferta de artículos que cada vez llama más la atención del público y resulta cautivadora para los aficionados y su forma de vida.



