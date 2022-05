Opiniones sobre @mediabox, la herramienta de Lyconet y myWorld que ha revolucionado la publicidad Emprendedores de Hoy

El pasado mes de noviembre, Lyconet (conocido anteriormente como Lyoness), uno de los máximos exponentes del cashback, sacó al mercado un nuevo producto que comportará importantes beneficios tanto para los afectados por la fiebre del cashback como para los representantes de la firma, ya que les facilita nuevas oportunidades.

@mediabox es un dispositivo que se conecta a la televisión y, mientras el usuario ve anuncios en sus series favoritas, está obteniendo un beneficio económico de ello.

¿Cómo funciona @mediabox? Si hace años podía parecer impensable que alguna compañía pudiera pagar a la audiencia por ver anuncios, la realidad, una vez más, ha superado a la ficción y Lyconet, junto con myWorld, han lanzado una forma muy diferente de entender la publicidad.

@mediabox es un dispositivo fácil de conectar a la televisión o videoconsola del usuario, con el que se puede acceder a todos los canales y plataformas de myWorld y a la plataforma de reserva de viajes travelworld.com.

La novedad que ha introducido en el mercado publicitario este tipo de tecnología impulsada por Lyconet es que es el propio usuario quien decide cuántos anuncios quiere ver, sobre qué temáticas y en qué formato. Por ejemplo, con @mediabox es posible que se decida ver publicidad sobre moda, no más de tres anuncios y que siempre salgan en un lateral de la pantalla mientras se disfruta de una película.

Las opiniones sobre Lyconet, myWorld y @mediabox no se han hecho de esperar. Son muchos los usuarios que aplauden la comodidad con la que pueden comprar productos con tan solo un clic y la ventaja que supone obtener dinero en efectivo o puntos de compra por cada anuncio visto.

Toda una revolución que está ayudando a ahorrar a millones de familias, en un contexto en el que la inflación no deja de crecer.

¿Qué beneficios obtienen los afiliados de Lyconet y myWorld? Los afiliados son un pilar fundamental para Lyconet y myWorld. Por ello, la puesta en marcha de este dispositivo supone un impulso que les incentiva a crecer como profesionales.

Si un afiliado recomienda @mediabox se beneficiará por los anuncios que vea la persona a la que se lo ha recomendado. De esta forma, aumentar los ingresos que obtienen por sus recomendaciones es bastante factible, ya que es muy atractivo ganar dinero solo por ver publicidad.

Lyconet y myWorld han puesto encima de la mesa una experiencia de compra sin precedentes que ayudará a los comercios a potenciar la venta de los productos y a los afiliados a rentabilizar su actividad.

¿Cómo funciona el programa de afiliados de Lyconet? Lyconet y myWorld ofrecen a quien esté interesado la posibilidad de ganar dinero, estableciendo su propio negocio como empresarios independientes.

Para ello, solo tienen que recomendar la tarjeta o aplicación de fidelización o el @mediabox a clientes, empresas y otros nuevos Lyconet, y conseguir así que cada vez sea más gente la que ahorre dinero con el cashback.

En todo momento, Lyconet ayuda a crecer a sus afiliados y les proporciona formación, servicios y herramientas para hacerles la vida más sencilla y que cada vez obtengan mayores beneficios gracias a su emprendimiento.



