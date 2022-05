Fundación Altavista colabora con la Armada para ofrecer prácticas a universitarios con discapacidad Comunicae

martes, 3 de mayo de 2022, 21:34 h (CET) Participarán en el proyecto tres alumnos con discapacidad intelectual, estudiantes del Curso de Expertos en Relaciones Laborales de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid Tres alumnos con discapacidad intelectual, estudiantes del Curso de Expertos en Relaciones Laborales de la Universidad Camilo Jose Cela (UCJC) de Madrid, desarrollarán sus prácticas no laborales en las instalaciones del Estado Mayor de la Armada, gracias al acuerdo firmado entre la Secretaría General del Estado Mayor de la Armada y la Fundación Altavista, entidad sin ánimo de lucro perteneciente a Grupo Cycle.

Este programa está subvencionado por la Fundación Once y el Fondo Social Europeo, que promueve visibilizar y favorecer la inclusión sociolaboral de estudiantes con discapacidad intelectual. Por este protocolo la Armada posibilitará que un grupo de tres alumnos de la titulación de la UCJC “Experto en competencias socio-laborales”, realicen las prácticas no laborales en las instalaciones del Estado Mayor de la Armada, con el apoyo de un preparador laboral de la Fundación.

La Fundación Altavista y la Universidad Camilo José Cela, a través del equipo de Coordinación Pedagógica de la titulación, colaborarán en la ejecución, gestión y desarrollo del módulo de estas prácticas externas. Los estudiantes con discapacidad intelectual beneficiados por este proyecto comenzaron el periodo de prácticas externas del curso académico 2021/22 el pasado 25 de abril y continuarán formándose como expertos en Competencias Sociolaborales hasta el próximo 27 de mayo.

Los estudiantes contarán con una preparadora laboral que les dará soporte en el proceso y les acompañará en las tareas encomendadas, con el objetivo de favorecer su autonomía en el entorno real de trabajo. Al finalizar estas prácticas externas, los estudiantes presentarán, como defensa de su Trabajo de Fin de Curso, su experiencia en la organización donde han realizado las prácticas profesionales.

Siguiendo el protocolo general de actuación de la Armada, dependiente del Ministerio de Defensa, la Fundación Altavista ha firmado este acuerdo de colaboración con la Secretaría General del Estado Mayor de la Armada, para intervenir en las prácticas incluidas en el itinerario formativo del Título Universitario de Experto en Competencias Socio-laborales de la Universidad Camilo José Cela.

El acuerdo fue firmado por José María Resa, Presidente de la Fundación, y el Excmo. Sr. Contralmirante D. Ignacio Paz García, Secretario General del Estado Mayor de la Armada, actuando en nombre y representación de la Armada por delegación de firma expresa para este Protocolo del Excmo. Sr. Almirante General D. Antonio Martorell Lacave, Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), nombrado por Real Decreto 89/2021, de 9 de febrero.

Acerca de FUNDACIÓN ALTAVISTA

La Fundación Altavista nace el 28 de septiembre de 2017 como organización sin ánimo de lucro dentro de Grupo Cycle. Su trabajo diario consiste en el desarrollo de proyectos de mejora social en nuestro país que requieren de actuación por su extraordinaria incidencia actual y futura de la vida colectiva. Además, trata de aunar como socios y a través de foros, debates, cursos, seminarios y congresos a todas aquellas personas de la sociedad civil, empresas y organizaciones que desean luchar por el bienestar de las personas y el desarrollo de una sociedad equilibrada en España. Con todo ello, la Fundación Altavista trabaja día a día para influir en un cambio social sostenible a largo plazo en aquellas áreas más apremiantes para la sociedad en general; trata de ser un referente en el ámbito social, un ejemplo de cómo se puede trabajar desde la sociedad civil por el bienestar del prójimo, con total imparcialidad y transparencia.

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-altavista

Sobre GRUPO CYCLE

GRUPO CYCLE es un holding empresarial con base en Sevilla y una quincena de delegaciones repartidas por toda España, especializado en la externalización de servicios y con más de 25 años de experiencia en el sector. Ofrece soluciones de logística, limpieza, control y mantenimiento, servicios medioambientales y administración, y cuenta con la confianza de grandes clientes nacionales tanto públicos como privados. Su tecnología Life Cycle Advantage™ les permite adaptarse a las necesidades de cada cliente y optimizar resultados. Además, su vocación social como Centro Especial de Empleo les convierte en proveedores especializados de Responsabilidad Social Corporativa y en pieza fundamental de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en España: de los 800 empleados que aglutina en la actualidad, el 80% tienen diversidad funcional.

https://www.linkedin.com/company/cycle-grupo

