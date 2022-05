Las novedades de moda de tallas grandes de Corazón XL Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 16:07 h (CET)

El mundo de la moda ha evolucionado y se ha vuelto más libre. La eterna dictadura de los diseños pensados en figuras delgadas ha pasado a la historia.

El mercado de la ropa de tallas grande mujer se ha diversificado y cada vez hay más opciones disponibles.

Así lo confirman las novedades de la tienda española Corazón XL, donde defienden que la comodidad y la elegancia no son exclusivas para modelos. La firma nació en el año 2014 como el pequeño proyecto de una emprendedora y, desde entonces, no ha dejado de crecer en toda España, convirtiéndose en un referente nacional.

Novedades en moda de tallas grandes para mujer Corazón XL incorpora novedades en todo tipo de ropa de talla grande para mujer cada semana. Este e-commerce tiene una nueva colección de primavera-verano superfresca y actual. En las nuevas líneas, predominan los colores vivos, las telas frescas y los cortes simples con diseños actuales.

Su exitoso vestido largo básico con tejido fresco y disponible en 4 colores, una prenda que no podrá faltar en cualquier armario. Esta tienda online también apuesta por los estampados con colores muy románticos y dibujos pequeños. Además, los modelos Melisa, Pétalo y Donna juegan con motivos florales sobre una tela ligera que proporciona una caída increíble. Los cuellos mao, las mangas y los volantes las convierten en piezas muy elegantes, dentro de los looks informales.

Los jeans, una prenda que no pasa de moda Los pantalones a la moda tampoco son exclusivos para cuerpos normativos. Los modelos Oporto, Baby y Push Up Sculpture han sido diseñados especialmente para tallas grandes de mujer.

Para esta temporada, Corazón XL sigue ofreciendo jeans ajustados al cuerpo sin exagerar con los bolsillos y otros complementos. Los tejidos desgastados o rotos, que ya cuentan con varios años dominando el mercado, seguirán presentes en este 2022, aunque un tanto más discretos.

La loneta elástica en los pantalones modelo Telva también acompañarán los looks más atrevidos y juveniles en los próximos meses, siendo el pantalón estrella de su colección.

Para el equipo detrás de Corazón XL, lo más importante es ofrecer moda de tendencia en tallas grandes a un precio competitivo. Esto implica que sus clientas tengan acceso a todo tipo de tejidos, estampados, diseños, prendas y colores que están disponibles en el mercado actual de la moda.



