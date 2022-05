La decoración también es una herramienta para ahorrar energía, según Landecolor

Una decoración adecuada es fundamental para dar vida a cada espacio y otorgarle ese toque especial que refleja la personalidad de las personas que viven en él, o de la empresa que abre sus puertas a sus clientes. Pero no sólo es una forma de expresión o una herramienta para crear un lugar acogedor. La decoración también puede resultar útil a la hora de ahorrar energía El ahorro de energía se ha convertido, en la actualidad, en uno de los principales factores a tener en cuenta. Se buscan diferentes estrategias para conseguirlo y, desde Landecolor, ofrecen una al alcance de todo el mundo: “La decoración es una herramienta muy útil y versátil. Ofrece la posibilidad de jugar con ella de manera que también responda a las necesidades del día a día, como puede ser el ahorro de energía”.

Señalan la luz como elemento principal: “Uno de los primeros pasos a tener en cuenta sería la iluminación del local o vivienda. Por supuesto, no pueden faltar las bombillas LED, ya que ofrecen un consumo mucho más bajo que las tradicionales y su iluminación es muy buena. Pero también hay que cuidar la luz natural. Si se dispone de este maravilloso recurso, el uso de cortinas para su regulación es ideal, pudiendo jugar con las tonalidades de las mismas para aportar mayor luminosidad o sensación de amplitud”.

“De la misma manera, la pintura de las paredes o la colocación de espejos siempre ayudará a aprovechar mejor la luz y evitará que los espacios se vean reducidos”, añaden. También señalan la colocación de alfombras como otra herramienta de la que hacer uso, ya que “Las alfombras también son buenas aliadas que actúan como aislantes térmicos del suelo. Además de ser muy útiles para este cometido, dan personalidad y color a los espacios”.

Otra manera de conseguir un mayor ahorro de energía, aunque no sea de forma directa, es mediante el uso de materiales de decoración que sean sostenibles. Landecolor afirma que “aunque pueda no afectar a nivel particular, al hacer uso de elementos decorativos que hayan sido realizados con materiales sostenibles, también se está colaborando para que el consumo de energía sea menor, ya que estos suelen requerir una menor energía para su producción”.

Desde Landecolor concluyen que “recurriendo a estas pequeñas pautas, se puede conseguir una reducción en el consumo de energía sin necesidad de hacer una gran inversión. Medidas que siempre requieren un poco de imaginación y creatividad, pero que pueden resultar muy útiles y accesibles para todos”.