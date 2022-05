La Semana de la Perfumería de Barcelona vuelve a celebrarse presencialmente tras la pandemia Comunicae

martes, 3 de mayo de 2022, 17:59 h (CET) Este evento internacional incluye el IV Congreso de Perfumería, que tendrá lugar en la feria Hispack y el V Concurso Internacional de Perfumería en Teià, además de otras actividades complementarias. El Congreso tendrá lugar el día 25 y es un evento científico y técnico que combina la ciencia olfativa, la innovación en la industria de las fragancias y la investigación en perfumería Los profesionales de la industria de las fragancias se reúnen un año más en Barcelona para encontrar las últimas soluciones en el mercado y compartir conocimiento. La Barcelona Olfaction Week es un conjunto de eventos internacionales para promover la innovación en la industria de la perfumería, la ciencia del olfato y la cultura de la belleza en general que impulsa el Beauty Cluster y cuenta con la colaboración de entidades como la Beauty Business School , Ainea Perfums o el Ayuntamiento de Teià además de patrocinadores como Iberchem, Eurofragance, Lluch Essence, Rafesa, Quadpack y Cosmo International Fragrances

Acoge una serie de actividades para “unir a toda la cadena de valor de la industria de la perfumería española, contribuir a su proyección y acercar la cultura del perfume a la población general”, declara Iván Borrego, general manager del Beauty Cluster. Es un tipo de evento que ha conseguido generar un contenido de calidad y experiencial a los diferentes públicos “a pesar de que la Covid no nos lo ha puesto fácil” afirma Borrego.

La Semana de la Perfumería incluye diferentes actividades entre las que destacan la IV edición del Congreso de Perfumería, que tendrá lugar de forma presencial, en Barcelona, ​​en el marco de la feria Hispack en el Pabellón 3, CC4, Auditorio 4.1 el 25 mayo, la V edición del Concurso Internacional de Perfumería – Mouillette d’Argent-, el día 26 en Teià (Maresme) como es habitual, el V Maridatge dels Sentits también en Teià y otras actividades divulgativas y culturales alrededor del universo del perfume y la industria de las fragancias.

De la naturalidad a la tecnología

Las ponencias del Congreso de Perfumería serán eminentemente técnicas y tendrán lugar el día 25. Se abordarán temáticas sobre tratamientos de materias primas, que es la naturalidad en una fragancia, a cargo de Ana Ripoll, perfumista de Iberchem, que legislaciones hay vigentes, así como cuáles son las oportunidades post pandemia en el mercado de la perfumería.

Se plantearán posibilidades para crear un planeta más limpio mediante la reducción de carbono e implementando estrategias sostenibles como el upcycling para la industria de la perfumería y de este modo producir perfumes más limpios.

También se hablará del cambio climático, de la deforestación y de cómo están cambiando el aroma de la selva amazónica, por ejemplo, y del papel que juegan ello los compuestos orgánicos volátiles biogénicos (COVB) a nivel atmosférico, una ponencia a cargo de Ana María Yáñez, investigadora del CSIC.

Hablando de tecnología, Guillem Oña de Air Parfum hablará del impulso que ha aportado la innovación a la industria de las fragancias y de cómo la transformación digital está impactando en toda la cadena de valor de la perfumería y en la forma en que los consumidores perciben las fragancias.

También habrá espacio para plasmar la actual propuesta legislativa para ampliar el etiquetado, ciertas limitaciones existentes y otras normativas de la industria de la perfumería y la cosmética a cargo de Seila Leiras (Sigillum Knowledge Solutions). O exponer casos de éxito como “Los Aromas del Golfo” del que hablará Soizic Beaucourt, perfumer de Eurofragance, así como debatir sobre las nuevas funcionalidades del packaging como a cargo de Pierre Antoine Henry, Head of Market Development de Quadpack que versará sobre materiales como la madera y las funcionalidades que pueden tener en el sector.

En cuanto a biotecnología del perfume, Jagoda Krysztopik y Carol Larroy de Ventós desvelará cuál es la técnica de fabricación más prometedora para el futuro y qué ventajas presenta en cuanto a materias primas renovables, calidad y menor impacto de huella.

Por último, un viaje de la artesanía a la ciencia para un análisis sensorial en perfumería a cargo de Rita Ribau de Olfasense. Se trata de una combinación de técnicas analíticas sensoriales y moleculares que proporcionan respuesta a las preguntas típicas a las que se puede enfrentar cualquier departamento de I+D en el campo de los aromas. Son utilizadas para la evaluación de bienes de consumo y que se están aplicando cada vez más el know-how e instrumentación para aplicaciones de perfumería.

V edición del Concurso Internacional de Perfumería

Como colofón a la semana, un año más tendrá lugar una nueva edición del Concurso Internacional de Perfumería – Mouillette d’Argent. En la edición 2021 se batió récord de asistencia con un total de 112 participantes de 25 países en lo que ya se conoce como un concurso referente internacional de la perfumería.

El concurso está destinado a participantes de cualquier nacionalidad que deseen dar a conocer su capacidad creativa. La entrega de premios se enmarca en la Feria “Maridatge dels Sentits” y forma parte de las actividades anuales de la BOW (Barcelona Olfaction Week). Cualquier interesado podrá presentar a concurso un solo perfume, siempre que estas creaciones incluyan la esencia o la nota olfativa seleccionada para esta edición 2022 que es la rosa.

Como novedad importante, declara Irene Gibert, CEO de Ainea Perfums, organizadores del evento, es que “hemos apostado por dar la máxima visibilidad a los perfumistas con anterioridad al veredicto y podremos ver videos de los 12 finalistas explicando su perfume y como lo han creado, un hecho que otorga un plus muy interesante”.

Los 12 finalistas participarán en la elección del premio del público y se podrán votar durante el Maridatge dels Sentits en la Unió de Teià, en el Barcelona Perfumery Congres el día 25 de mayo, pero también a partir del 15 de mayo en las perfumerías de Barcelona: Regia, Julia Bonet (L’Illa), Les Topettes, Isidro Shop, Perfumería Vall y en Mataró, en la perfumería Julia (Andorra, en la central de Julia) y en Madrid en la perfumería Julia de la calle Génova.

Los ganadores se conocerán el 26 de mayo en una gala exclusiva en Ca l’Antiga (Teià) cuyo jurado está compuesto por grandes expertos de la perfumería, gastronomía, arte y cultura, destacando la presencia del maestro perfumista D. Rosendo Mateu, el maestro perfumista Ramón Monegal, el Sumiller César Cánovas o la interiorista Susana Cots.

También este año los estudiantes de las escuelas de diseño y arte de Cataluña han participado en la creación del cartel del Concurso y en el packaging de los perfumes ganadores de la edición del 2021. También como novedad este año hay que destacar que entre todos los inscritos al Congreso de Perfumería de esta edición 2022 se sorteará un ejemplar de “El gran libro del Perfume” de Jeanne Doré con prólogo de Iván Borrego, General Manager del Beauty Cluster.

España es el segundo exportador mundial de perfumería y más del 60% de lo que se fabrica se realiza en Cataluña. En Cataluña hay cerca de 600 empresas del sector de la cosmética y perfumería que facturan cerca de 10.000 millones de € y dan trabajo a 30.000 personas (fuente: Actualización Estratégica del sector belleza en Catalunya – Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement i Beauty Cluster). Los ingresos en el segmento de Fragancias ascienden a 1.380 millones de euros en 2022 y se espera que el mercado crezca un 0,29% anual (CAGR 2022-2026).

Acerca de Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal.

Integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).

