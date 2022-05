Los viajes sostenibles, nueva prioridad según los expertos de Allianz Partners Comunicae

martes, 3 de mayo de 2022, 17:45 h (CET) La pandemia ha provocado cambios en las prioridades e intereses de los viajeros, y uno de los más palpables, según las claves descubiertas en la último Summit de Viajes organizado por Allianz Partners, es el aumento del consumidor ‘eco-consciente’, mucho más interesado por los viajes respetuosos con el medio ambiente A medida que se avanza hacia una nueva era, los viajeros comienzan a pensar en el impacto ambiental de sus viajes y asumen más responsabilidad. El interés por los viajes sostenibles fue un tema clave en el ‘Travel Summit 2022’, organizado por Allianz Partners.

El evento virtual de 3 días que contó con más de 1.000 asistentes, se desarrolló siguiendo la temática 'Wonderland’, y se centró en las tendencias en la industria del viaje emergentes tras el paso de la pandemia. También, se trataron los nuevos desafíos del sector, resultado de la incertidumbre geopolítica y económica actual.

El auge de los ‘viajes éticos’

Allianz Partners se unió en estas jornadas a la agencia de tendencias de consumo global ‘Foresight Factory’, además de a otros expertos de la industria para explorar las tendencias que están impactando actualmente y que se esperan que impacten en el futuro a los viajes. Entre estas cuestiones, se detectó la importancia del aspecto Sostenible dentro de la industria y de cómo socialmente se contempla cuidado al planeta como primer aspecto a tener en cuenta, facilitando así la toma de decisiones más éticas, sostenibles y ecológicas.

Entre los resultados de la investigación presentada destaca que seis de cada diez familias (60%), de 25 a 40 años de edad, confirman que prestarán más atención al impacto ambiental de sus viajes en el futuro, en comparación con antes de la pandemia. Además, más de la mitad de las familias encuestadas (56%) de entre 25 y 40 años, tienen la intención de viajar menos en el futuro, reduciendo aún más su huella de carbono.

Por otro lado, también se ha detectado una nueva tendencia, denominada ‘Slow Travel’, que posiciona el propio viaje -entendido como trayecto- en destino o actividad vacacional, y que también promueve opciones más sostenibles con el uso de trenes o vehículos recreativos (autocaravanas, autocaravanas, autocares, caravanas).

Condiciones macroeconómicas

La industria de viajes no es inmune a las perspectivas económicas. Otro tema dominante de este Summit fue el impacto de las condiciones económicas en la confianza en los viajes.

Dónde, cuánto tiempo y cuánto se gasta en un viaje, son cuestiones que responden directamente a la inflación, los costes de la energía y el aumento general en el coste de vida. Los hogares están sintiendo el impacto directo de los problemas en la cadena de suministro, que se suman al aumento en los precios de la gasolina y de los alimentos.

La industria de los viajes está teniendo un efecto dominó en el coste de vuelos de larga distancia y en los gastos relacionados con los viajes como: hoteles y restaurantes. En última instancia, el riesgo es que los viajes de placer ya no sean vistos como una prioridad por los consumidores, y en cambio, se consideren un lujo que no pueden permitirse.

Viajes de negocios vs. Objetivos de sostenibilidad

La forma en la que se trabaja también ha cambiado por completo como resultado de la pandemia, lo que ha derivado en suprimir muchos de los viajes de negocios que se hacían anteriormente. En los últimos dos años, a medida que el trabajo en remoto y las conferencias virtuales han ido ocupando un lugar protagonista, los viajes de negocios se han visto reducidos drásticamente. Con la reapertura de las fronteras, las empresas ahora están encontrando formas de reevaluar sus formas de trabajar, lo que da cabida a la pregunta, ¿son necesarios los viajes de negocios?

La reducción en los viajes de negocios ha limitado los costes para las empresas y les ha ayudado a reducir sus emisiones de carbono, lo que además les ha permitido cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, muchos empleados anhelan la interacción cara a cara con sus clientes y socios.

“En el nuevo orden mundial existen nuevas oportunidades y para que la industria del turismo resurja se debe integrar las necesidades y deseos de un nuevo consumidor con conciencia ecológica. En el evento de este año, escuchamos sobre las tendencias emergentes en la industria, y es un hecho que la recuperación del turismo se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos. La inestabilidad económica y geopolítica, así como la tendencia de los clientes a tomar decisiones sostenibles y ecológicas, tendrán un impacto duradero en nuestra industria.

La necesidad de adaptarse a este nuevo panorama es una prioridad para Allianz Partners. Estamos comprometidos con ayudar a nuestros clientes y socios en estos tiempos difíciles y nos enfocamos en convertir el seguro de viaje en una protección completa”, asegura Andrés Sánchez-Cid, responsable de Producto y de Innovación de Viaje para Allianz Partners España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fellowes destaca la función de los purificadores de aire como medida de lucha frente al asma La Semana de la Perfumería de Barcelona vuelve a celebrarse presencialmente tras la pandemia La decoración también es una herramienta para ahorrar energía, según Landecolor Solfy, el marketplace que impulsa el autoconsumo fotovoltaico en los hogares y empresas Los viajes sostenibles, nueva prioridad según los expertos de Allianz Partners