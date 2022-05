Eactivos.com saca a subasta un lote de más de 20 viviendas y garajes en la ciudad de Ávila valorados en más de 3,5 millones de euros Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 12:54 h (CET)

Ávila cuenta, según su censo de 2021, con unos 58.000 habitantes. Bien, la publicación de una subasta con más de 20 viviendas y garajes en la plataforma de subastas de eactivos.com podría contribuir a aumentar la población, a largo plazo, de esta ciudad de Castilla y León, que está a menos de 2 horas de la capital de España.

El lote, que sale a subasta hoy y por el que podrán pujar los usuarios registrados, está conformado por 23 viviendas de protección pública, tal y como se puede comprobar en el plan de vivienda y suelo de Castilla y León accesible en la propia web de la subasta. Esta subasta estará activa durante un mes por lo que finalizará el próximo 11 de mayo y su valoración supera los 3,5 millones de euros.

A las 23 viviendas, ubicadas en la calle Camino de los Chopos, les corresponde como anejos un garaje y un trastero. Están ubicadas a tan solo 9 minutos en coche del centro de la ciudad y a menos de media hora andando. Cuentan con una parada de autobús a tan solo tres minutos (línea 6) y con supermercados alrededor, así como con el Pabellón Carlos Sastre. Además, están muy próximas a la salida dirección N-403.

Sin embargo, las viviendas no son únicamente por lo que pujará la persona interesada, sino que las plazas de garaje número 1, 43, 44, 61, 63, 65, 66, 70, 71, 73 y 74 también están incluidas dentro de la liquidación.

¿Cómo pujar por este activo? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web de Eactivos.com, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos, a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc.

Es importante contar con un número de teléfono válido, ya que recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En este caso, no hay depósito, pero, una vez rematada la subasta, el adjudicatario deberá realizar un depósito del 10 % de la oferta aceptada a cuenta del precio, antes de que la Administración Concursal solicite la preceptiva autorización judicial de la venta.

Eactivos.com, una web confiable con una amplia trayectoria en el sector La plataforma de subastas online Eactivos.com nació en 2009 de la mano de Activos Concursales SL, una entidad especializada en liquidaciones concursales. A través de este software, Eactivos.com ha gestionado más de 15.000 operaciones de compraventa de activos procedentes de concurso de acreedores y se ha convertido en una de las únicas plataformas a nivel nacional que centraliza toda la gestión necesaria a la administración concursal y juzgados mercantiles. Asimismo, sus datos, certificados a través de la oficina de justificación de la difusión, OJD, demuestran que no paran de crecer: solo durante 2021, Eactivos.com recibió más de 3 millones de visitas por parte de más de 240.000 usuarios. Esta entidad especializada cuenta con delegaciones operativas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Aragón, Galicia, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares e Islas Canarias donde poder atender y acompañar de manera eficiente a usuarios finales y a Administradores Concursales.



