Auge de las ofertas de empleo en la Hostelería: Adecco busca más de 700 perfiles en toda España

martes, 3 de mayo de 2022, 16:21 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, tiene abiertas actualmente más de 700 vacantes del sector de la Hostelería para perfiles como camareros/as de sala, ayudantes de cocina, camareros/as de pisos, y cocineros/as, entre otros. Y esto es solo un adelanto a la próxima campaña de verano La Hostelería fue el sector más perjudicado por la pandemia. Durante los meses de confinamiento la actividad se paralizó y según el II Anuario Adecco del Mercado de Trabajo 2021, uno de cada seis ocupados en este sector perdió su trabajo. Sin embargo, la hostelería y el turismo se están recuperando, alcanzando en algunos casos niveles de empleo prepandemia.

En este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ofrece más de 700 nuevos puestos de trabajo en el sector hostelero en toda España. Y es que, tras meses de poca actividad en el sector, la primavera y el verano se presentan activas para los hosteleros. Y esto es solo un adelanto a la próxima campaña de verano.

Así, Adecco seleccionará en toda España a más de 700 personas que quieran trabajar en hostelería, concretamente perfiles como camareros/as de sala, ayudantes de cocina, camareros/as de pisos, y cocineros/as, entre otros.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas apasionadas de la restauración y el trato al cliente, que busquen un trabajo a jornada completa o media, con un buen ambiente laboral.

Si se atiende a la distribución geográfica de las más de 700 vacantes en el sector hostelero las regiones que están ofertando más empleo ahora mismo son Andalucía, la Comunidad Valenciana, Gran Canaria, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y Galicia.

Las funciones de los candidatos seleccionados serán variadas dependiendo del puesto, ya que hay muchas vacantes para cubrir.

La misión de los empleados en las ofertas de camareros/as de sala y ayudantes, las funciones serán la atención a clientes, preparar el servicio de desayunos, comidas y/o cenas según el planning de la semana, servicio y recogida de platos, alimentos y bebidas, la recogida y el montaje de las mesas, el almacenaje de vajilla y cristalería, y el apoyo al resto del personal.

Los perfiles seleccionados para la posición de camarero/a de pisos se encargarán de preparar el material y elementos textiles, arreglar y limpiar la habitación, el mantenimiento del office y zonas comunes, la limpieza de las plantas y áreas, mantener la comunicación con el resto del personal, proveer de suministros la habitación, atender al huésped, etc.

Como cocinero/a y ayudante de cocina, las funciones de los empleados serán pesar, trinchar, filetear, limpiar, picar y pelar las materias primas, la planificación y actualización de los menú, cocinar, condimentar y presentar toda clase de alimentos, ayudar en la preparación de los platos, limpiar y ordenar la cocina, lavar las herramientas de trabajo, además de asegurarse de la correcta manipulación de los alimentos desde su preparación hasta su cocción garantizando las normas de higiene, salud y seguridad alimentaria.

Las personas que quieran acceder a estas ofertas deberán tener experiencia previa en hostelería, servicios de restauración, catering, restaurantes u hoteles, dependiendo del puesto; pero no es un requisito indispensable pues se encargará de su formación en aquellos casos que sea necesario.

Adecco está buscando profesionales responsables, proactivos, comprometidos, con buena predisposición para trabajar y orientados al trabajo en equipo. En algunas vacantes se requiere disponer de vehículo propio para desplazarse y disponibilidad completa para incorporación inmediata.

En algunas posiciones se requiere el carné de manipulación de alimentos, y en caso de no disponer de esta acreditación, Adecco ofrece la posibilidad de conseguirlo.

Todos los interesados/as pueden consultar las más de 700 vacantes disponibles e inscribirse en las ofertas a través del siguiente enlace: https://empleo.adecco.es/trabajar-en-hosteleria/

