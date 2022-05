Estrenar coche ahora es más fácil y rápido con Smile Rent Europa Comunicae

martes, 3 de mayo de 2022, 16:13 h (CET) Cambiar de vehículo ahora es todavía más fácil con la nueva modalidad de subrogación de Smile Rent Europa, que permite a sus clientes cambiar su coche o moto sin preocuparse de nada Smile Rent Europa, empresa líder en renting de todo tipo de vehículos turismo e industrial, para pymes, autónomos y particulares, ofrecerá a todos sus clientes la posibilidad de cambiar de vehículo antes de su vencimiento a partir de mayo de 2022.

El renting de coches está en auge

El negocio de renting coches se encuentra actualmente en auge y cada vez son más las personas que se deciden por este método que permite estrenar y conducir un vehículo nuevo cada poco tiempo sin preocupaciones.

El servicio de renting es mucho más que un servicio de alquiler de vehículos con unas condiciones pactadas con un arrendador, como Smile Rent Europa. Un coche de renting es una forma de facilitar la vida a los usuarios, pues pagando únicamente una cuota mensual, se olvidan de todos los problemas y preocupaciones como seguro, mantenimiento, impuestos y posibles averías no contempladas.

Empresas como Smile Rent Europa, no solo ofertan la posibilidad de renting coches con todo incluido sin que el cliente se preocupe por nada, sino que disponen de renting motos, destacando especialmente por poseer los mejores precios nacionales en motos de renting de las marcas BMW para particulares y empresas. En su amplio catálogo de motos, se pueden encontrar los últimos modelos, siempre aptas para grandes trayectos, terrenos y con un gran equipamiento de serie.

Smile Rent Europa al servicio del cliente

Smile Rent Europa es una empresa que presume de estar comprometida con sus clientes, ofreciéndoles siempre la mejor gama de automóviles y el mejor servicio posible, con el objetivo principal de que sus clientes queden satisfechos. En su página web se puede ver su amplia selección de ofertas renting en utilitarios, compactos, berlinas, SUV y comerciales. Cuenta con grandes vehículos de marcas como Jeep, BMW, Maserati, Audi, DS y Cupra a precios imbatibles e incomparables entre las compañías de renting de vehículos.

Es por ello que, a partir de mayo de 2022, esta empresa especializada en el renting de coches durante todo el tiempo que deseen sus clientes con todo incluido, ofrecerá la posibilidad de cambiar de vehículo antes de su vencimiento gracias a una nueva fórmula de subrogación.

El cliente simplemente comunica el deseo de cambiar de vehículo y esta empresa se pone en marcha para buscarle un cliente interesado en su actual coche, encargándose de todo y una vez tramitado el cambio de usuario, se realiza el nuevo contrato.

Además, para los nuevos y antiguos clientes, permite que entreguen su coche actual, sea cual sea como parte de pago del nuevo vehículo, siempre y cuando el coche a aportar se encuentre libre de cargas.

