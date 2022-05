La consultoría express que pone luz a los objetivos Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 12:08 h (CET)

Existen aspectos claves que una persona tiene que saber analizar y trabajar, como son: la capacidad de identificar las potencialidades y talentos que posee, así como sus fallos y debilidades. El camino al éxito es difícil, y por otro lado, estar en la cima de este también lo es por los constantes obstáculos que representa, siendo, a veces, muy duro de sobrellevar.

La forma más efectiva de hacerlo es por medio de la consultoría personalizada a cargo de un experto, y en este sentido Miguel Ángel Tejera, creador del Método Right Hand y especialista en procesos de liderazgo y desarrollo profesional y personal, puede ser la ayuda que se necesita mediante uno de sus servicios estrella, la consultoría express.

Consultoría express para resolver de inmediato cualquier desafío Son innumerables los motivos, por los que muchas personas terminan sucumbiendo a una dinámica cotidiana que los aleja progresivamente de su auténtico sentido de ser, repercutiendo en un abandono de los propios objetivos o retos.

Lograr vencer las barreras personales para alcanzar la superación y el ansiado propósito puede ser muy difícil si se hace solo. Pero con la ayuda de un profesional especializado que permita ver desde una perspectiva más amplia los factores que se deben trabajar, mejorar y pulir, los resultados se obtendrán más rápidamente.

Miguel Ángel Tejera es un experto en desarrollo personal y profesional, donde tras años de experiencia crea un método sumamente efectivo, que ha dado sus frutos en personalidades tales como atletas de élite, artistas, deportistas, influencers y altos ejecutivos, llamado Método Right Hand. Entre sus variados servicios, se encuentra la consultoría express basada en este método y en la revolucionaria fórmula SER EJEMPLO, ideal para quienes necesitan encontrar respuesta inmediata en la consecución de sus sueños, identificar fallos o mostrar el mejor camino adecuado a cada caso y, todo ello, en una consulta rápida que nace para ajustarse a los fugaces tiempos de hoy, dando en el clavo sin rodeos.

¿Qué es la consultoría express? El principal objetivo de la consultoría express ofrecida por Miguel Ángel Tejera es ofrecer a sus clientes de manera actualizada, urgente, eficaz y contundente la ayuda que necesitan para despejar sus dudas, limpiar el camino y enfocarse en lo importante: conseguir su objetivo. La finalidad es orientarlos con el mayor rigor en el menor tiempo posible, mediante consejos, escucha empática y estrategias ad hoc que los reencamine en el logro de sus metas y en el desarrollo de su máximo potencial. Es muy importante resaltar que antes de tener el servicio, el experto realiza un breve formulario que le servirá para ir preparado a la cita, optimizando así tiempo y resultados.

La vida ha cambiado y Miguel Ángel Tejera lo sabe, de ahí que haya creado una consultoría totalmente adaptada a las exigencias imperantes del momento actual de manera innovadora, inmediata, eficiente y profesional, ofreciendo como filosofía de trabajo: compromiso, personalización y calidad.

La consultoría express está disponible solamente en modalidad online (videollamada), siendo los 15 minutos más intensivos o determinantes que pueda tener un soñador para definir las soluciones y estrategias necesarias que requieran sus objetivos. Para solicitar este servicio y concretar una cita, solo hay que acceder a la web de Método Right Hand y en el apartado servicios se podrá acceder a este o a aquel que mejor se ajuste a las necesidades de cada uno.



