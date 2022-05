Cómo pueden las empresas aumentar la seguridad en sus compras y suscripciones online con Tickelia Comunicae

martes, 3 de mayo de 2022, 15:57 h (CET) Durante los últimos dos años, las compras online se han disparado. Este cambio de hábito no se ha dado únicamente por parte de consumidores a nivel individual, sino que son muchas las empresas que también han decidido aprovechar las ventajas que ofrecen este tipo de compras y realizar sus pagos en línea. Pero no todos los métodos de pago online son igual de fiables, por lo que las empresas deben estar al día y saber cómo hacer sus transacciones de forma segura Hoy en día, prácticamente todos los gastos de empresa relacionados con las compras indirectas o suscripciones se pagan a través de internet. El método instaurado por excelencia en las empresas para llevar a cabo estos pagos son las tarjetas corporativas, pero tienen una clara desventaja y es que no todos los empleados cuentan con una y deben compartirla entre ellos, con todo el descontrol que conlleva esta práctica.

Oscar Llonch, CRO en Inology, empresa especializada en el desarrollo y la aplicación de software de gestión empresarial desde 1986, señala que “por desgracia, a día de hoy se siguen dando casos en los que los empleados utilizan las tarjetas corporativas para hacer compras ajenas a la empresa o indican importes superiores a los que realmente se necesitan para hacer las compras”. Para evitar este tipo de situaciones, Oscar recomienda “contar con métodos de pago alternativos como las tarjetas virtuales de un solo uso y preaprobadas al importe necesario. Así, se puede reducir el riesgo de fraude interno y abuso por parte de los trabajadores, a la vez que se evitan ciberataques y los peligros derivados de estos cuando se utilizan tarjetas de empresa compartidas”.

Uno de los métodos de pago más seguros actualmente son las tarjetas virtuales, por lo que no es de extrañar que, de todos los pagos realizados durante los últimos meses, cerca del 30% se hayan realizado con este tipo de tarjetas.

Herramientas tecnológicas para gestionar y pagar compras y suscripciones de empresa online de forma segura

Tickelia es un software de gestión de gastos de empresa integral, que engloba tanto la gestión de gastos convencional (pago a proveedores, acreedores o empleados en movilidad) como gestión y pago de las compras y suscripciones online de empresa. Para garantizar la seguridad en las compras a través de internet, Tickelia permite que los empleados hagan distintas solicitudes de compra indicando el importe necesario. Una vez detallado, la solicitud pasa por un flujo de aprobación en el cual la persona responsable del departamento aprueba o rechaza la solicitud a través de la APP de Tickelia. En el caso de que la solicitud sea aprobada, Tickelia genera automáticamente una tarjeta virtual de un solo uso para realizar el pago del gasto y esta se inhabilita automáticamente cuando se hace la transacción.

Esta es una gran ventaja para las empresas que quieran gestionar sus compras y suscripciones online, ya que como cada solicitud de compra aprobada tiene un número de tarjeta y CVV asociado únicos, la información empleada para cada transacción es distinta y no se puede replicar.

Tickelia también cuenta con tarjetas Visa Tickelia, configurables según la política de gastos de empresa para que viajeros y empleados en movilidad puedan llevar a cabo cualquier pago corporativo, simplificando su reporte y la posterior conciliación bancaria.

Además, tras la popularización de los métodos de pago contactless y cashless, Tickelia ofrece las tarjetas Visa Tickelia en versión wallet tanto para Android como iOS.

Por lo tanto, con una solución como Tickelia las empresas logran optimizar y agilizar la gestión de gastos corporativos gracias a la digitalización y automatización, reduciendo el tiempo y dinero invertidos en cada uno de los procesos implicados, a la vez que mejoran la gestión y control de las compras y suscripciones de empresa online, aumentando la seguridad en cada una de ellas gracias al flujo de aprobación multinivel y la generación de tarjetas virtuales de un solo uso para cada compra aprobada.

