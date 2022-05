El innovador foróptero digital de GX2

Los optometristas y oftalmólogos dependen del foróptero para diagnosticar y prescribir la mejor graduación para quiénes presentan algún defecto visual. Se trata de un instrumento tecnológico que acompaña a profesionales médicos de la salud visual. Desde la perspectiva de los pacientes, el aparato puede ser algo intrascendente, pero para los expertos no.

La mayoría de consultorios aún utilizan el foróptero manual, pero el proceso de trabajo en el gabinete, por cada paciente, tarda y agota bastante al paciente. GX2 es el distribuidor líder en la venta del foróptero digital, la solución para profesionales de la salud visual.

Tecnología confiable y precisa para oftalmólogos y optometristas El foróptero es un aparato que se compone de una estructura algo robusta. Para su uso, el paciente debe ser ubicado estratégicamente y mantenerse quieto y mediante la graduación de diferentes lentes, con distintas longitudes, grosores y otras técnicas determinantes, se identifica el tipo de defecto visual del paciente y se define la clase de lente que debe usar para mejorar su visión. Sin embargo, el método manual, es lento, no es del todo preciso y, además, expone bastante los ojos del paciente.

La tecnología digital transformó todas las industrias, aportando una mejor calidad de vida a la humanidad; esto se hace más evidente en la medicina clínica. El foróptero digital es un instrumento que supera exponencialmente la utilidad de los manuales, determinando con mayor acierto los diagnósticos de una forma más rápida.

GX2 es una empresa líder en la venta de productos tecnológicos de gama alta del sector óptico, que ofrece soluciones, consultoría y acompañamiento a profesionales de la visión. Cuenta con los más actualizados y eficientes forópteros automáticos, manuales, y de categoría digital. Es una confiable y competente opción para profesionales médicos que se buscan equiparse con los últimos aparatos del mercado.

Ligero, cómodo y efectivo, el foróptero digital GX2 lleva más de 25 años de experiencia en el mercado equipando a médicos profesionales del sector óptico. La empresa líder ofrece a los profesionales el foróptero digital: VisionFit SC. La evolución del valioso instrumento le permite a los médicos mayor flexibilidad: es un aparato adaptable, innovador, electrónico, móvil y portátil.

La función de la tecnología no se limita o depende de diversos factores como las otras: automática y manual. Es esencial en pacientes no colaborativos, aquellos que por su condición no pueden permanecer en una posición exacta para determinar el caso; permite el análisis en una posición libre. El instrumento no depende de ninguna infraestructura ni unidad de refracción, es subjetiva y se puede realizar en asociación con otros dispositivos biomédicos, además tiene excelente conectividad wifi.