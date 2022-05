¿Qué servicios ofrece el centro de rehabilitación acuática ALBA?

Con el propósito de mejorar la autonomía y movilidad de las personas con patología o limitación funcional, la rehabilitación acuática se ha consolidado como una terapia efectiva.

Se habla de terapia acuática cuando un profesional sanitario utiliza los beneficios del medio acuático con el fin de realizar intervenciones terapéuticas específicas.

Entre los lugares especializados en este tipo de terapias se encuentra ALBA, un centro de rehabilitación acuática en Sant Pere de Ribes que dispone de un equipo de tres profesionales, un médico y dos fisioterapeutas, que trabajan de forma interdisciplinar para elaborar el mejor plan de rehabilitación para cada paciente teniendo en cuenta desde el primer momento sus inquietudes y objetivos para llevar a cabo la valoración y rehabilitación en niños, adultos y personas mayores.

Mejorar la movilidad y el bienestar a través de la fisioterapia ALBA lleva a cabo la fisioterapia para tratar patologías como las musculoesqueléticas, neurológicas, pediátricas, respiratorias, reumáticas, dolor crónico y fibromialgia. Asimismo, son recomendadas para pacientes con lesiones congénitas o de índole postoperatoria, laboral, deportiva o propias de la edad avanzada. Este centro está capacitado para realizar diagnóstico y evaluación de cada caso y llevar a cabo el retorno de la capacidad física e independencia al mayor grado posible.

Gracias a la fisioterapia y sus diferentes especialidades y técnicas es posible que una persona mejore su movilidad y el bienestar propios de un control autónomo de su cuerpo. La terapia acuática y funcional es recomendada para pacientes que han tenido una intervención quirúrgica reciente (prótesis, pos-fracturas, etc.), con patología neurológica (lesiones medulares, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, etc.), patología respiratoria (bronquitis, neumonía, asma, etc.) patología reumática (artrosis, artritis, osteoporosis, etc.), dolor crónico, patologías en población pediátrica, etc.

Terapias efectivas e instalaciones de vanguardia para lograr excelentes resultados En ALBA se encargan de llevar a cabo terapias para rehabilitar y diagnosticar, pero también para prevenir futuras patologías. Las sesiones pueden ser de manera individualizada o grupal, según recomiende el profesional.

Este centro también atiende pacientes provenientes de compañías aseguradoras presentes en todo el país y disponen de una primera visita de valoración gratuita, donde se realiza una primera entrevista, planteamiento del tratamiento, sesiones a realizar y presupuesto.

El centro cuenta con unas grandes instalaciones, adaptadas a diferentes necesidades, que permiten poder realizar en un mismo espacio, rehabilitación a nivel funcional tanto en una sala polivalente como dentro de las piscinas (salinizadas y climatizadas entre 30ºC-34ºC). Asimismo, se pueden encontrar tres boxes que proporcionan un espacio más íntimo para poder realizar intervenciones a nivel individual tales como las valoraciones o tratamiento que requieran de mayor privacidad.