Consejos sobre el pienso ecológico para cerdos mascota, según Bifeedoo

martes, 3 de mayo de 2022

martes, 3 de mayo de 2022, 13:50 h (CET) Cariñosos, inteligentes y muy sociables, los cerdos mascota son uno de los mejores compañeros que se pueden tener en el hogar. La alimentación de estos pequeños mamíferos es diferente a la de sus parientes que se crían en granjas, por lo que se debe tener cuidado con el pienso que se les ofrece Hace ya muchos años que las familias han adoptado cerdos como animales de compañía, ya que son animales muy sociables, además de inteligentes. El pienso ecológico cerdos mascota es la mejor forma de alimentación para ellos, ya que los mantendrá sanos y ágiles. Bifeedoo, la empresa turolense que fabrica pienso ecológico de primera calidad, con cereales de los campos cercanos, de kilómetro cero, explica algunos consejos sobre la alimentación de estas mascotas tan particulares.

La mejor alimentación para garantizar la buena salud

Los cerdos mascota son animales muy alegres, divertidos, juguetones, siempre van corriendo de aquí para allá y además son muy inteligentes, así que, con refuerzo positivo, pueden llegar a obedecer órdenes.

Estos mamíferos son animales omnívoros, por lo que les podrás ofrecer todo tipo de alimentos: verduras, frutas, cereales e incluso carne o pescado. Las frutas y verduras pueden ser crudas pero la carne y pescado debe estar siempre cocinadas (mejor si es al vapor y sin sal). No se debe ofrecer nunca sobras de comida ya que en ella es muy habitual el consumo de productos del cerdo.

Si se quiere garantizar una correcta alimentación, equilibrada y ecológica, libre de químicos y respetuosa con el entorno, una garantía es alimentarlo con pienso ecológico para cerdos mascotas, como el de Bifeedoo, formulado por veterinarios específicamente para este tipo de animales, y que aporta los nutrientes necesarios para que el animal tenga una alimentación sana y equilibrada.

Un aspecto muy importante es que el pienso para los cerdos mascota debe ser específico y no se debe alimentar con pienso para cerdo de engorde, ya que este último está pensado para un crecimiento rápido del animal y podría provocar sobrepeso.

¿Cómo alimentarlo?

Es importante ofrecer al cerdo comida 2 o 3 veces al día en tomas separadas. Además, en cada toma se debería ofrecer un máximo de un 2% de su peso en alimento. Por ejemplo, si el cerdito pesa quince kilos, se debería dar 150 – 200 gramos de alimento/toma (máximo 300 gramos/toma). Aunque también se le puede ofrecer verduras, fruta y algo de carne o pescado, el pienso ecológico cerdos mascota de Bifeedoo aporta todos los nutrientes que el cerdito necesita diariamente. Estos otros alimentos se pueden usar como premios o “golosinas”.

Cabe recordar que el pienso debe verterse en el comedero limpio y seco, y deben tener siempre acceso a agua limpia y fresca para que estén bien hidratados.

