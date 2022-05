Rosa María Sánchez-Yebra Alonso se incorpora al patronato de United Way España Comunicae

martes, 3 de mayo de 2022, 13:25 h (CET) La nueva Patrona es Miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado de la Función Pública, tiene un MBA por la IE Business School, un MSc y un Doctorado en Farmacia Rosa María Sánchez-Yebra Alonso se ha incorporado al Patronato de United Way España. La nueva Patrona es Miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado de la Función Pública, tiene un MBA por la IE Business School, un MSc y un Doctorado en Farmacia.

En la actualidad, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso es Consejera Independiente de Abanca Corporación Bancaria y Vocal de su Comisión Integral de Riesgos. También es Consejera Independiente de Impulsa Galicia, una asociación público-privada para impulsar proyectos estratégicos en la Región de Galicia. Anteriormente cumplió un mandato de cinco años como Vicegobernadora de Estrategia de Desarrollo Social y Sostenible en el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa en París (www.coebank.org).

Entre 2014 y 2016, Rosa María fue Secretaria General del Tesoro y PolíKca Financiera de España. En ese cargo, se desempeñó como ViceMinistra del Eurogrupo y Ecofin y fue Consejera del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejera de la Autoridad Nacional de Resolución Bancaria (FROB) y Vicepresidenta del Fondo de Garan`a de Depósitos (FGD).

La nueva miembro del patronato de United Way ha ocupado otros altos cargos en la administración española y ha formado parte, entre otros, del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento (ICO), la Agencia Estatal de Promoción Exterior (ICEX), la Agencia Estatal de Financiación de Créditos a la Exportación (CESCE), y el Holding Estatal de Sociedades Industriales del Estado (SEPI).

Sobre United Way

United Way trabaja para mejorar la vida de las personas más vulnerables uniendo los esfuerzos de sectores clave de la sociedad con verdadero poder de cambio: empresas, instituciones, entidades sociales y ciudadanía.

Su labor se centra en tres áreas principales, SALUD, EDUCACIÓN y EMPLEABILIDAD (base de la estabilidad económica), los tres indicadores principales del progreso humano según la ONU. A través del diseño y coordinación de proyectos de impacto social, United Way combate problemas específicos de cada comunidad bajo dos premisas básicas: la sinergia como modelo y la innovación social a largo plazo como objetivo.

La Fundación United Way España es miembro de una red internacional nacida hace más de un siglo en Colorado (Estados Unidos), que está presente en 1.200 localidades de más de 40 países, tiene alianzas con 52.000 empresas (incluyendo la mitad de las Fortune 500) y moviliza a casi 3 millones de personas en programas de voluntariado corporativo que atienden anualmente a 61 millones de personas en todo el mundo. En España, la fundación desarrolla su labor desde 2016 combatiendo problemas concretos como el abandono escolar, la obesidad infantil, la pobreza energética, el desempleo y todo tipo de desigualdades que afectan a la infancia, la juventud, las personas mayores y cualquier grupo social que necesite apoyo de su comunidad. Ningún cambio es tan posible como el que se construye uniendo fuerzas.

