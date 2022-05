Scenikus gana el premio ContentMove 2022 a la Mejor Startup de Comunicación y Contenido Digital en España Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 09:10 h (CET)

Scenikus ha recibido el premio ContentMove 2022 a la Mejor Startup de Comunicación y Contenido Digital en España. El jurado ha destacado la innovación que está aportando Scenikus como plataforma disruptiva dentro del ecosistema de las industrias creativas.

ContentMove 2022 es una iniciativa destinada a reconocer e impulsar proyectos innovadores y está integrada por el Proyecto Innovacom de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, Actúa UPM, que es la incubadora de startups de la Universidad Politécnica de Madrid y analistas e investigadores de 9 universidades españolas y extranjeras.

La mejor startup en contenido digital y comunicación El CTO y cofundador de Scenikus, Jaume Carreras, agradeció el premio ContentMove 2022 y expresó: “La competición ha sido difícil porque todos los proyectos que competían tenían gran nivel”. En este sentido, los ganadores felicitaron a Secret Sound, que obtuvo el galardón como Mejor Startup Junior y a Your Step y Cocobay, que fueron los otros finalistas.

Scenikus trabaja en el desarrollo tecnológico para ayudar a la transformación digital de muchos sectores, entre los que se encuentra la cultura. A través de esta plataforma, los artistas pueden llegar al público nacional e internacional y obtener ganancias por la venta de entradas, dedicatorias y merchandising, entre otras posibilidades.

La startup cuenta con un equipo creativo e innovador, integrado por profesionales de distintas disciplinas, como la tecnología, la cultura, las artes escénicas, la comunicación y la empresa. Asimismo, Scenikus ha logrado posicionarse como la primera multiplataforma marketplace y streaming de espectáculos y experiencias artísticas de España.

Scenikus impulsa la transformación digital de muchas industrias Por otra parte, a través del servicio de SaaS de Scenikus Technology, muchas industrias están logrando alcanzar la transformación digital. Por ejemplo, el sector de los eventos híbridos se está transformando a través de la tecnología de retransmisión que facilita la startup, con canales ilimitados y funciones analíticas avanzadas. Con este tipo de servicios, es posible escalar la operación de un negocio.

Otras de las actividades de Scenikus es el desarrollo propio de una tecnología de e-learning que ya está siendo aplicada en el sector de la educación. Este recurso sirve para la gestión de contenidos que se transmiten en formatos de VOD (video on demand), podcasts o posts.

Scenikus es una startup del ámbito de la innovación, aplicada a la comunicación y el contenido digital. Por estos motivos y por promover el acceso universal a la cultura mediante el uso de tecnologías digitales, ha sido distinguida con el premio ContentMove 2022.



