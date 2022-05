​A pesar de los falsos estereotipos Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

martes, 3 de mayo de 2022, 08:52 h (CET) La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura daba cuenta hace unos días de los alumnos que cursan la asignatura de Religión católica, tanto en centros públicos y concertados, como privados.

En este curso, tres millones ciento cincuenta mil alumnos, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato, han optado por la clase de Religión católica. Esto supone casi un 60% del alumnado, con una bajada muy leve, menos de un punto, respecto al curso pasado. Recuerdo que la asignatura de Religión es de libre elección, y sobre ella pesan estereotipos falsos e infundados. Por tanto, estas cifras no son nada desdeñables en el seno de una sociedad marcada por una creciente secularización.



La labor de los docentes de Religión debería ser públicamente reconocida y valorada. Sin ellos no sería posible prestar este servicio. De la misma manera, sin las familias y los jóvenes que optan por cursar esta asignatura, la presencia viva y efectiva de la Religión católica en los centros escolares se iría poco a poco diluyendo.

