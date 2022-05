Víctimas del Fórum Filatélico Afinsa Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 3 de mayo de 2022, 08:40 h (CET) El 7 de mayo se cumple el 16º aniversario de la estafa piramidal del Forum Filatélico Afinsa. Por ello está convocada una gran manifestación que partirá de la plaza Cibeles de Madrid a partir de las 11:00. Contactar con la Asociación Nacional de Víctimas de Forum-Afinsa (ANVIFA), para reservar plaza en los autobuses.

Como sabrán, Fórum Filatélico era una sociedad española de bienes tangibles intervenida judicialmente junto a Afinsa el 9 de mayo de 2006 acusada de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal. Miles de pequeños inversores aragoneses y de otras regiones españolas, animados por la seguridad que les ofrecía las Instituciones Públicas, invirtieron los ahorros de sus vidas, y lo perdieron todo.

Forum Filatélico fue fundada en 1979, durante 27 años recibió muchos premios que les sirvieron para generar la confianza necesaria para llegar a alcanzar los 269.000 clientes. Entre ellos se puede destacar: en 2002 un premio del Ministerio de Economía y Hacienda, de Radio Intereconomía, de la Cámara de Comercio, de la revista Actualidad Económica, galardonada entre las mejores empresas europeas (Roland Berger), el presidente de Forum, Francisco Briones, designado como uno de los mejores gestores del año 2004 (AT Kearney), premio Máster de Oro para el presidente de Forúm Filatélico, premiada por ser una de las empresas españolas más solventes (Dun & Bradstreet), etc. A pesar de que muchos de los estafados ya murieron, aún quedarán los hijos y herederos. Por eso, ¡unamos nuestras voces en una para que nuestro grito desesperado derribe los muros de la indiferencia de las Instituciones Públicas!

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.