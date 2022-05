Blanca de la Cruz y su curso de fotografía online para mejorar la imagen de una marca en las redes sociales Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, las redes sociales son uno de los canales de información más utilizados, debido a la globalización que caracteriza al mundo y que permite la conexión permanente a través de internet.

Por ello, casi todos los negocios poseen una cuenta en redes sociales con el fin de promocionar sus productos o servicios. Sin embargo, no todos saben cómo administrar correctamente el contenido. En ese sentido, La Academia Bx de Blanca de la Cruz es una buena herramienta para adquirir conocimientos, ya que ofrece formaciones, como el curso de fotografía online, y otros productos comunicacionales de una empresa.

Potenciar la imagen de una marca mediante el curso de fotografía para emprendedoras creativas La modalidad del curso es 100 % online con un acceso inmediato y permanente a las 34 clases en vídeo que se encuentran en la plataforma y documentos de apoyo descargables. A través de 5 módulos, las alumnas aprenden desde a utilizar una cámara o el teléfono móvil, hasta construir un set propio en casa, componer una foto, ajustes de iluminación y herramientas de edición.

Por otra parte, las alumnas pueden formar parte de un grupo privado en Facebook donde pueden interactuar y comunicarse entre ellas para resolver cualquier duda y mostrar sus avances. Adicionalmente, el curso entrega 5 clases extra en vídeo, con consejos para hacer fotografías y crear imágenes para Instagram.

Como consecuencia de aplicar los consejos presentados en el curso, los resultados son perceptibles en poco tiempo, ya que las ideas se ven plasmadas en las redes sociales. Al potenciar la imagen de una marca, el reconocimiento de los clientes aumenta y eso se ve reflejado en las ventas del negocio. Como dice Blanca: “Da igual lo bueno que sea tu producto o servicio si cuando alguien entra en tu feed no percibe eso. Y eso va a afectar a tus ventas”.

¿Cuáles son las ventajas de mantener una imagen profesional en las redes sociales? El principal atributo que brinda una imagen profesional en redes sociales es la credibilidad que se genera en el cliente, ya que la confianza se eleva y el índice de ventas también. Por ello, es importante que las creadoras de contenido aprendan a realizar buenas fotos, de tal manera que sus productos resalten por encima de los que ofrece la competencia.

En el sitio web de La Academia Bx, se pueden observar varios ejemplos sobre la importancia de la imagen y cómo es posible realizar modificaciones para construir un escaparate digital que comunique calidad. Teniendo en cuenta la experiencia de Blanca de la Cruz, las marcas online pueden mejorar su presencia en la red aplicando los contenidos que engloba el curso.

En vista de que la comunicación visual es un elemento importante en el marketing, el curso de Blanca de la Cruz es una excelente oportunidad para los dueños de negocios que registren problemas con su imagen en redes sociales. Este es el motivo por el que cada vez más personas deciden realizar el curso y expresan su satisfacción por el conocimiento adquirido.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.